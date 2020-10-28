Французький журнал Charlie Hebdo опублікує на обкладинці карикатуру на президента Туреччини Таїпа Ердогана на тлі напруженості у відносинах Парижа і Анкари.

Про це повідомляється в Twitter видання.

На карикатурі напіводягнений турецький лідер сидить у кріслі і однією рукою тримає банку з-під напою. Іншою рукою він піднімає сукню жінки-служниці. Карикатура підписана: “Ердоган у приватному житті дуже грайливий”.

Загострення відносин Франції та Туреччині стався після вбивства екстремістом шкільного вчителя, який показав карикатуру на пророка Мухаммеда.

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що країна посилить контроль за фінансуванням мечетей і будуватиме “освічений іслам” в країні. У відповідь на це Ердоган сказав, що президенту Франції Еммануелю Макрону потрібно перевірити своє психічне здоров’я.