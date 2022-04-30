Про це повідомляють #Букви.
Натомість ELLE, описуючи місцеперебування Джолі у заголовку зазначив, що вона наразі “десь поряд”. Також у скороченому описі новини журнал трохи конкретизує та називає Україну “Східною Європою”.
Згодом уточнюється, що акторка перебуває у Львові, проте візит Джолі називають “секретним” та натякають, що її візит до України намагалася приховати українська влада, однак Анджеліна не втрималася та вирішила завітати до місцевої кав’ярні.
Зауважимо, що візит Анджеліни не приховувався. Акторка прогулювалася містом, спілкувалася з переміщеними особами та виконувала свою роботу, як амбасадорки ООН.
Варто зазначити, що росіяни наразі активно редагують та прибирають будь-які згадки про Україну, як самостійну державу в інформаційному просторі.
- Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прибула до України, щоб спільно з колегами допомагати українським тимчасово переміщеним особам. 30 квітня її помітили в одній з кав’ярень Львова.
- Зауважимо, що після початку війни в Україні співробітники одного з найстаріших російських видавництв навчальної літератури “Просвещєніє” отримали від керівництва негласне розпорядження звести до мінімуму згадку України та Києва у російських шкільних підручниках.