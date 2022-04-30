Міжнародний журнал про моду, красу, здоров'я та стосунки ELLE у своєму матеріалі про візит відомої голлівудської акторки та представниці ООН Анджеліни Джолі до Львова цілеспрямовано не вживає слово "Україна".

Про це повідомляють #Букви.

Натомість ELLE, описуючи місцеперебування Джолі у заголовку зазначив, що вона наразі “десь поряд”. Також у скороченому описі новини журнал трохи конкретизує та називає Україну “Східною Європою”.

Згодом уточнюється, що акторка перебуває у Львові, проте візит Джолі називають “секретним” та натякають, що її візит до України намагалася приховати українська влада, однак Анджеліна не втрималася та вирішила завітати до місцевої кав’ярні.

Зауважимо, що візит Анджеліни не приховувався. Акторка прогулювалася містом, спілкувалася з переміщеними особами та виконувала свою роботу, як амбасадорки ООН.

Варто зазначити, що росіяни наразі активно редагують та прибирають будь-які згадки про Україну, як самостійну державу в інформаційному просторі.