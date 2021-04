Журнал Forbes продав свою обкладинку за $333 тисячі у вигляді NFT-токена

Про це Forbes повідомив у Twitter.

На обкладинці зображені американські підприємці – брати-близнюки Вінклвосси. Фотографію бізнесменів для обкладинки зробив Майкл Прінс, а художнім оформленням займався Йосі Содеока.

Цікаво, що журнал виставив лот на платформу Nifty Gateway у середу, 7 квітня. Усього за дві доби обкладинку купили. Імені покупця не називають.

Отримані кошти пожертвують Комітету захисту журналістів (CPJ) та Міжнародному фонду жіночих медіа (IWMF).

