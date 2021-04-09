Журнал Forbes продав свою обкладинку за $333 тисячі у вигляді NFT-токена

Американський журнал Forbes продав свою обкладинку у вигляді NFT-токена. Покупець віддав за неї 333 тисячі доларів.

Про це Forbes повідомив у Twitter.

На обкладинці зображені американські підприємці – брати-близнюки Вінклвосси. Фотографію бізнесменів для обкладинки зробив Майкл Прінс, а художнім оформленням займався Йосі Содеока.

Цікаво, що журнал виставив лот на платформу Nifty Gateway у середу, 7 квітня. Усього за дві доби обкладинку купили. Імені покупця не називають.

Отримані кошти пожертвують Комітету захисту журналістів (CPJ) та Міжнародному фонду жіночих медіа (IWMF).

"Merchants of the Metaverse", Forbes first cover-turned-NFT, sold on @niftygateway for $333,333. The proceeds will support @IWMF and @pressfreedom in their missions to ensure free, strong and diverse journalism. pic.twitter.com/qZDwoQYiA7 — Forbes Crypto (@ForbesCrypto) April 8, 2021

Зазначимо, що журнал невипадково обрав обкладинку із братами Вінклвоссами. Вони цьогоріч вперше потрапили в список найбагатших людей за версією Forbes і посіли четверту сходинку серед криптопідприємців.