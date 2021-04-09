Журнал Forbes продав свою обкладинку за $333 тисячі у вигляді NFT-токена

Про це Forbes повідомив у Twitter.
На обкладинці зображені американські підприємці – брати-близнюки Вінклвосси. Фотографію бізнесменів для обкладинки зробив Майкл Прінс, а художнім оформленням займався Йосі Содеока.
Цікаво, що журнал виставив лот на платформу Nifty Gateway у середу, 7 квітня. Усього за дві доби обкладинку купили. Імені покупця не називають.
Отримані кошти пожертвують Комітету захисту журналістів (CPJ) та Міжнародному фонду жіночих медіа (IWMF).
"Merchants of the Metaverse", Forbes first cover-turned-NFT, sold on @niftygateway for $333,333. The proceeds will support @IWMF and @pressfreedom in their missions to ensure free, strong and diverse journalism. pic.twitter.com/qZDwoQYiA7
— Forbes Crypto (@ForbesCrypto) April 8, 2021
Зазначимо, що журнал невипадково обрав обкладинку із братами Вінклвоссами. Вони цьогоріч вперше потрапили в список найбагатших людей за версією Forbes і посіли четверту сходинку серед криптопідприємців.
Довідка. NFT (Non-fungible token, невзаємозамінний токен) став головним трендом 2021 року на ринку криптовалюти та блокчейну. Це новітня технологія, яка заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum та закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Невзаємозамінний токен неможливо обміняти на будь-який інший.
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