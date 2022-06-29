Про це повідомляє медіа про культуру читання і мистецтво книговидання “Читомо”.
До збірки увійшли чотири графічні повісті:
- “Медик”;
- “Дорога з пекла і назад”;
- “Врятований морем”;
- “Драмтеатр”.
Кожна частина коміксу виконана в оригінальному стилі. Всі вони мають окремого сценариста та художника. Над випуском коміксу працювали сценаристи Володимир Кузнєцов, Ярко Філевич, Олексій Чорний та художники Захар Поліщук, Наталія Тарасенко, Максим Солнцев, Ярко Філевич.
У передмові першого номера журналу зазначається, що всі історії у коміксі — реальні та розказані українцями, який довелося пережити блокаду міста.
Журнал Inker та видавництво коміксів UA Comix створили книгу з ілюстраціями про блокаду Маріуполя // 4 фото
- Раніше історію життя українського президента зобразили у вигляді графічного роману “Політична влада: Володимир Зеленський” видавництва TidalWave Comics.