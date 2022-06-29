Журнал Inker та видавництво коміксів UA Comix створили книгу з ілюстраціями про блокаду Маріуполя

Журнал соціальних мальописів Inker та видавництво українських коміксів UA Comix створили комікс-добірку реальних історій людей, яким вдалося виїхати з окупованого росіянами Маріуполя.

Про це повідомляє медіа про культуру читання і мистецтво книговидання “Читомо”.

До збірки увійшли чотири графічні повісті:

“Медик”;

“Дорога з пекла і назад”;

“Врятований морем”;

“Драмтеатр”.

Кожна частина коміксу виконана в оригінальному стилі. Всі вони мають окремого сценариста та художника. Над випуском коміксу працювали сценаристи Володимир Кузнєцов, Ярко Філевич, Олексій Чорний та художники Захар Поліщук, Наталія Тарасенко, Максим Солнцев, Ярко Філевич.

У передмові першого номера журналу зазначається, що всі історії у коміксі — реальні та розказані українцями, який довелося пережити блокаду міста.