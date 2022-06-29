Про це повідомляє медіа про культуру читання і мистецтво книговидання “Читомо”.

До збірки увійшли чотири графічні повісті:

  • “Медик”;
  • “Дорога з пекла і назад”;
  • “Врятований морем”;
  • “Драмтеатр”.

Кожна частина коміксу виконана в оригінальному стилі. Всі вони мають окремого сценариста та художника. Над випуском коміксу працювали сценаристи Володимир Кузнєцов, Ярко Філевич, Олексій Чорний та художники Захар Поліщук, Наталія Тарасенко, Максим Солнцев, Ярко Філевич.

У передмові першого номера журналу зазначається, що всі історії у коміксі — реальні та розказані українцями, який довелося пережити блокаду міста.

  • Журнал Inker та видавництво коміксів UA Comix створили книгу з ілюстраціями про блокаду Маріуполя

    Фото: Читомо

  • Журнал Inker та видавництво коміксів UA Comix створили книгу з ілюстраціями про блокаду Маріуполя

    Фото: Читомо

  • Журнал Inker та видавництво коміксів UA Comix створили книгу з ілюстраціями про блокаду Маріуполя

    Фото: Читомо

  • Журнал Inker та видавництво коміксів UA Comix створили книгу з ілюстраціями про блокаду Маріуполя

    Фото: Читомо

Журнал Inker та видавництво коміксів UA Comix створили книгу з ілюстраціями про блокаду Маріуполя // 4 фото