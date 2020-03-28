Про це Грета повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Зокрема, спеціальний номер журналу присвячений кліматичній кризі.

“Я дуже маленька і дуже емоційна, і це не те, що зазвичай асоціюється з силою. Я думаю, що слабкість, в деякому сенсі, також може бути необхідна, тому що ми не повинні бути голосніше за всіх, нам не потрібно займати більшу частину простору, і нам не потрібно заробляти більше грошей … нам потрібно більше піклуватися один про одного. Я на обкладинці спеціального випуску Rolling Stone про кліматичну кризу”, – зазначила вона.