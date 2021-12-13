Відповідна стаття розміщена в американському виданні Time.

Роботу з розробки вакцин науковці почали одразу після того, як у лікарні китайського Уханя з’явилися перші пацієнти з симптомами COVID-19. Вони відібрали весь геном відповідного вірусу, ідентифікували та представили згодом світу інноваційну та високоефективну платформу вакцин на основі мРНК.

“Вакцини, які вперше зупинили поширення COVID-19 — і які майже напевно будуть скориговані, щоб перешкодити варіанту Omicron і майбутнім мутаціям — ніколи не були вирішеними. Далеко від цього. Зрештою, вони були створені людьми, підданими примхам систем і сумнівам. У їхній кар’єрі були моменти, коли, глибоко в роботі, яка в кінцевому підсумку врятує людство, Кіззмекія Корбетт, Барні Грем, Каталін Каріко та Дрю Вайсман відчували, ніби проблеми, з якими вони стикаються, були тими, про які вони лише піклувалися. Але розкриття внутрішньої роботи того, як віруси виживають і процвітають, стало тим, що зробило можливими вакцини проти COVID-19”, – зазначають у виданні.

Time визнало це надзвичайним проривом у боротьбі з пандемією.

“Для тих із нас, кому пощастило жити в багатих країнах з доступом до цих першокласних вакцин, це мало значення. Чудотворці, що стоять за вакцинами проти COVID-19, є Героями року “Time” не тільки тому, що вони дали світові захист від патогена, але й тому, що манера цього дивовижного досягнення охороняє більше, ніж наше здоров’я: вони направили свої амбіції на загальне благо, розмовляли один з одним і довіряли фактам”, – йдеться у статті.