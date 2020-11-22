#Букви обрали 10 найцікавіших винаходів.

Репетитор в області високих технологій – Van Robotics

ABii – це робот-репетитор, покликаний заповнити прогалину в знанні математики і читання для школярів. Пристрій призначений для роботи з вчителями та батьками за навчальною програмою, розробленою сертифікованими педагогами.

Робот використовує камери для виявлення змін в увазі учнів і оптимізацію підходу до навчання, щоб знаходити відгук у дітей.

Очищувач повітря – Carrier OptiClean

Чисті приміщення, в яких повітря залишається в закритій системі для фільтрації, а не змішується з іншою частиною приміщення, користуються великим попитом в лікарнях. Carrier OptiClean може перетворити будь-яке приміщення в так зване простір з негативним тиском повітря, щоб запобігти витоку потенційно забрудненого повітря, замість цього проштовхуючи його через високоефективний фільтр HEPA. Також він може просто відфільтрувати хвороботворні мікроорганізми з кімнати.

У компанії вже є 15 000 замовлень на ці пристрої з лікарень, а також шкіл, університетів, офісів та інших установ, в яких потрібне забезпечення безпечної внутрішнього середовища.

Кросівки Allbirds Tree Dasher

Звичайні бігові кросівки вимагають використання синтетичних матеріалів на масляній основі і пластика, що шкодить екології. Allbirds Tree Dasher майже повністю виготовлені з натуральних матеріалів: евкаліпта, вовни овець, касторової олії і очерету. Ці матеріали підвищують продуктивність: волокна евкаліпта охолоджують взуття, шерсть регулює температуру, а межподошва з цукрової тростини забезпечує амортизацію.

Маска Breathe99 B2

Коли справа доходить до стримування поширення COVID-19, ймовірно, немає більш важливого елемента, ніж маска для обличчя, яка запобігає потраплянню крапель з дихальних шляхів у повітря і на інших людей? коли ми чхаємо, кашляємо і т.д. Це, безумовно, той самий споживчий продукт, який визначає 2020 рік. І хоча будь-яку варіацію можна вважати “найкращим винаходом”, найбільше представників Time здивували кілька моделей. Одна з них – B2 від Breathe99. Це гнучка, схожа на гуму лицьова маска, яка має два змінних фільтра, що захищають від 99,6% часток. Цю маску можна прати в машинці.

Штучне м’ясо – Impossible Pork

Найбільш споживаються тваринним білком в світі є свинина, і її вирощування призводить до безлічі екологічних проблем, включаючи забруднення свининою відходами. Impossible Foods прагне вирішити ці проблеми за допомогою замінника свинини на рослинній основі – Impossible Pork.

Замінник свинини зроблений з сої і на смак дуже схожий на справжню. Хоча сприятливий вплив альтернативи свинині на навколишнє середовище очевидно, плани по комерційному впровадженню Impossible Pork все ще знаходяться в розробці.

Манікюр A Made-To-Order Manicure

Професійний гелевий манікюр зазвичай означає більш тривалу фарбування і захист від відколів, але також на це може знадобитися годину в салоні краси, а це досить тривалий час в закритому приміщенні в розпал пандемії.

ManiMe обіцяє, що таких же результатів можна досягти і вдома, не втрачаючи якість. Це працює так: користувачі завантажують фотографії своїх нігтів на сайт компанії, який використовує технологію тривимірного моделювання для створення на замовлення наклейок для гель-лаку, що підходять до їх нігтя. Щоб зробити манікюр, просто прикріпіть наклейкуна ніготь і спиляєте зайве. При цьому не потрібно чекати висихання. Такий манікюр може триматися близько двох тижнів. Знімається наклейка дуже просто; щоб зробити новий манікюр не потрібно додаткове обладнання.

Електровелосипед CLIP

Якщо ви хочете покататися на електровелосипед, не відмовляючись від свого улюбленого звичайного велосипеда, то CLIP – для вас. Це двигун з фрикційним приводом, який легко прикріплюється до переднього колеса вашого велосипеда, а його ролик допомагає обертати колесо і, таким чином моторізірует ваш звичайний велосипед.

Незважаючи на те, що він важить менше 4,5 кілограмів, CLIP може розвивати швидкість до 24 км на годину, а відстані, на яку він може працювати, досить, щоб доставити більшість пасажирів в офіс і назад, і варіюється від 16 до 24 кілометрів.

AR-хірургія – Augmedics xvision

Все почалося з того, що генеральному директору Augmedics Ніссану Елімелеха прийшла в голову ідея, натхненна супергероями: він подумала, що було б здорово, якби у хірургів було рентгенівське зір. За кілька років досліджень і розробок була створена гарнітура xvision, яка використовує доповнену реальність для перетворення комп’ютерної томографії пацієнта в тривимірну візуалізацію, яка допомагає хірургу виконувати операції, в яких важливий кожен міліметр.

Гарнітура накладає тривимірне зображення хребта пацієнта на його тіло, дозволяючи хірургам (майже) бачити, що знаходиться під шкірою, навіть не відводячи погляду від операційного столу.

Одяг CuteCircuit SoundShirt

SoundShirt – винахід, яке покликане відкрити світ музики глухим і дозволить їм прослуховувати пісні, використовуючи своє дотик, а не слух. Одяг оснащена 30 мініатюрними тактильними двигунами, які вібрують в залежності від того, що грає, дозволяючи користувачеві інтуїтивно “відчувати” музику.

Більш низькі частоти таких інструментів, як барабани, відчуваються в нижній частині живота, а звуки таких інструментів, як флейти і скрипки, вібрують в грудях, руках і плечах. Футболка використовувалася оркестрами для перекладу творів таких композиторів, як Франц Шуберт і Фелікс Мендельсон, в тактильні відчуття для глухий публіки.

Кільце Oura Ring

Цього року в баскетбольній лізі NBA не зафіксували жодного випадку захворювання COVID-19 серед гравців і персоналу. Одним з інструментів, які дозволили цього домогтися, стало смарт-кільце Oura Ring. При надяганні на палець пристрій відстежує частоту серцевих скорочень, рівень активності, якість сну і навіть температуру тіла. Додаток Oura використовує ці дані для створення “цілісної картини здоров’я користувача”. За попередніми даними, не менше 2 000 чоловік з NBA, в тому числі Шакіл О’Ніл, замовили собі ці кільця. Зараз Oura Ring дозволяє відстежувати здоров’я співробітників WNBA і NASCAR.

З усіма найкращими винаходами за версією Time можна ознайомитися за посиланням.