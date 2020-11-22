#Букви обрали 10 найцікавіших винаходів.

Репетитор в області високих технологій – Van Robotics

ABii – це робот-репетитор, покликаний заповнити прогалину в знанні математики і читання для школярів. Пристрій призначений для роботи з вчителями та батьками за навчальною програмою, розробленою сертифікованими педагогами.

Робот використовує камери для виявлення змін в увазі учнів і оптимізацію підходу до навчання, щоб знаходити відгук у дітей.

Фото: Time

Очищувач повітря – Carrier OptiClean

Чисті приміщення, в яких повітря залишається в закритій системі для фільтрації, а не змішується з іншою частиною приміщення, користуються великим попитом в лікарнях. Carrier OptiClean може перетворити будь-яке приміщення в так зване простір з негативним тиском повітря, щоб запобігти витоку потенційно забрудненого повітря, замість цього проштовхуючи його через високоефективний фільтр HEPA. Також він може просто відфільтрувати хвороботворні мікроорганізми з кімнати.

У компанії вже є 15 000 замовлень на ці пристрої з лікарень, а також шкіл, університетів, офісів та інших установ, в яких потрібне забезпечення безпечної внутрішнього середовища.

Фото: Time

Кросівки Allbirds Tree Dasher

Звичайні бігові кросівки вимагають використання синтетичних матеріалів на масляній основі і пластика, що шкодить екології. Allbirds Tree Dasher майже повністю виготовлені з натуральних матеріалів: евкаліпта, вовни овець, касторової олії і очерету. Ці матеріали підвищують продуктивність: волокна евкаліпта охолоджують взуття, шерсть регулює температуру, а межподошва з цукрової тростини забезпечує амортизацію.

Фото: Time

Маска Breathe99 B2

Коли справа доходить до стримування поширення COVID-19, ймовірно, немає більш важливого елемента, ніж маска для обличчя, яка запобігає потраплянню крапель з дихальних шляхів у повітря і на інших людей? коли ми чхаємо, кашляємо і т.д. Це, безумовно, той самий споживчий продукт, який визначає 2020 рік. І хоча будь-яку варіацію можна вважати “найкращим винаходом”, найбільше представників Time здивували кілька моделей. Одна з них – B2 від Breathe99. Це гнучка, схожа на гуму лицьова маска, яка має два змінних фільтра, що захищають від 99,6% часток. Цю маску можна прати в машинці.

Фото: Time

Штучне м’ясо – Impossible Pork

Найбільш споживаються тваринним білком в світі є свинина, і її вирощування призводить до безлічі екологічних проблем, включаючи забруднення свининою відходами. Impossible Foods прагне вирішити ці проблеми за допомогою замінника свинини на рослинній основі – Impossible Pork.

Замінник свинини зроблений з сої і на смак дуже схожий на справжню. Хоча сприятливий вплив альтернативи свинині на навколишнє середовище очевидно, плани по комерційному впровадженню Impossible Pork все ще знаходяться в розробці.

Фото: Time

Манікюр A Made-To-Order Manicure

Професійний гелевий манікюр зазвичай означає більш тривалу фарбування і захист від відколів, але також на це може знадобитися годину в салоні краси, а це досить тривалий час в закритому приміщенні в розпал пандемії.

ManiMe обіцяє, що таких же результатів можна досягти і вдома, не втрачаючи якість. Це працює так: користувачі завантажують фотографії своїх нігтів на сайт компанії, який використовує технологію тривимірного моделювання для створення на замовлення наклейок для гель-лаку, що підходять до їх нігтя. Щоб зробити манікюр, просто прикріпіть наклейкуна ніготь і спиляєте зайве. При цьому не потрібно чекати висихання. Такий манікюр може триматися близько двох тижнів. Знімається наклейка дуже просто; щоб зробити новий манікюр не потрібно додаткове обладнання.

Фото: Time

Електровелосипед CLIP

Якщо ви хочете покататися на електровелосипед, не відмовляючись від свого улюбленого звичайного велосипеда, то CLIP – для вас. Це двигун з фрикційним приводом, який легко прикріплюється до переднього колеса вашого велосипеда, а його ролик допомагає обертати колесо і, таким чином моторізірует ваш звичайний велосипед.

Незважаючи на те, що він важить менше 4,5 кілограмів, CLIP може розвивати швидкість до 24 км на годину, а відстані, на яку він може працювати, досить, щоб доставити більшість пасажирів в офіс і назад, і варіюється від 16 до 24 кілометрів.

Фото: Time

AR-хірургія – Augmedics xvision

Все почалося з того, що генеральному директору Augmedics Ніссану Елімелеха прийшла в голову ідея, натхненна супергероями: він подумала, що було б здорово, якби у хірургів було рентгенівське зір. За кілька років досліджень і розробок була створена гарнітура xvision, яка використовує доповнену реальність для перетворення комп’ютерної томографії пацієнта в тривимірну візуалізацію, яка допомагає хірургу виконувати операції, в яких важливий кожен міліметр.

Гарнітура накладає тривимірне зображення хребта пацієнта на його тіло, дозволяючи хірургам (майже) бачити, що знаходиться під шкірою, навіть не відводячи погляду від операційного столу.

Фото: Time

Одяг CuteCircuit SoundShirt

SoundShirt – винахід, яке покликане відкрити світ музики глухим і дозволить їм прослуховувати пісні, використовуючи своє дотик, а не слух. Одяг оснащена 30 мініатюрними тактильними двигунами, які вібрують в залежності від того, що грає, дозволяючи користувачеві інтуїтивно “відчувати” музику.

Більш низькі частоти таких інструментів, як барабани, відчуваються в нижній частині живота, а звуки таких інструментів, як флейти і скрипки, вібрують в грудях, руках і плечах. Футболка використовувалася оркестрами для перекладу творів таких композиторів, як Франц Шуберт і Фелікс Мендельсон, в тактильні відчуття для глухий публіки.

Фото: Time

Кільце Oura Ring

Цього року в баскетбольній лізі NBA не зафіксували жодного випадку захворювання COVID-19 серед гравців і персоналу. Одним з інструментів, які дозволили цього домогтися, стало смарт-кільце Oura Ring. При надяганні на палець пристрій відстежує частоту серцевих скорочень, рівень активності, якість сну і навіть температуру тіла. Додаток Oura використовує ці дані для створення “цілісної картини здоров’я користувача”. За попередніми даними, не менше 2 000 чоловік з NBA, в тому числі Шакіл О’Ніл, замовили собі ці кільця. Зараз Oura Ring дозволяє відстежувати здоров’я співробітників WNBA і NASCAR.

Фото: Time

З усіма найкращими винаходами за версією Time можна ознайомитися за посиланням.

  • Раніше повідомлялося, що команда дослідників з Массачусетського технологічного інституту розробила маску багаторазового використання з нагрітою мідною сіткою, як а, на їх думку, здатна інактивувати коронавірус.