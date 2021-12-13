Elon Musk (@elonmusk) is TIME’s 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh
— TIME (@TIME) December 13, 2021
Ім’я бізнесмена було названо під час церемонії, трансляція якої велася на каналі видання у YouTube.
Маск у 2021 році став найбагатшою людиною у світі, а його SpaceX обігнала інші американські компанії, зокрема Boeing, у космічній гонці.
Редакція журналу також звернула увагу на зацікавленість підприємця питаннями зміни клімату, розвитку штучного інтелекту та використання криптовалюти.
“Ця людина має екстраординарний вплив на життя на планеті Земля і в перспективі, можливо, на життя за її межами. Від екзистенційної кризи зміни клімату, від проблем нерівності до нових меж можливого – ніхто не втілює теми цього року краще, ніж Ілон Маск”, – заявив на церемонії головний редактор видання Едвард Фельзенталь.
У 2020 році переможцями в цій номінації стали одразу дві особи – президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Харріс. Роком раніше це звання було присуджено екоактивістці Греті Тунберг.
- 10 грудня 2021 року головний виконавчий директор “Tesla Inc” Ілон Маск зазначив, що “думає залишити роботу і стати впливовим інфлюенсером”.
- До слова, у щорічному рейтингу журналу с цьогоріч спортсменкою 2021 року стала американська гімнастка, чотириразова олімпійська чемпіонка 2016 року, 19-разова чемпіонка світу (рекорд в історії турнірів), зокрема 5-разова чемпіонка в абсолютній першості Сімона Байлз.