Інженер, підприємець та мільярдер Ілон Маск став переможцем у номінації "Людина року-2021" за версією американського журналу Time.

Про це повідомляється на сторінці видання у Тwitter

Ім’я бізнесмена було названо під час церемонії, трансляція якої велася на каналі видання у YouTube.

Маск у 2021 році став найбагатшою людиною у світі, а його SpaceX обігнала інші американські компанії, зокрема Boeing, у космічній гонці.

Редакція журналу також звернула увагу на зацікавленість підприємця питаннями зміни клімату, розвитку штучного інтелекту та використання криптовалюти.

“Ця людина має екстраординарний вплив на життя на планеті Земля і в перспективі, можливо, на життя за її межами. Від екзистенційної кризи зміни клімату, від проблем нерівності до нових меж можливого – ніхто не втілює теми цього року краще, ніж Ілон Маск”, – заявив на церемонії головний редактор видання Едвард Фельзенталь.

У 2020 році переможцями в цій номінації стали одразу дві особи – президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Харріс. Роком раніше це звання було присуджено екоактивістці Греті Тунберг.