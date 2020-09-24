Редакція журналу Time представила традиційний список зі ста найвпливовіших людей 2020 року в світі. На обкладинці видання розмістили знімок головного інфекціоніста США - доктора Ентоні Фаучі.

Повний список можна подивитися на сайті Time.

Традиційно, в списку 100 найвпливовіших людей герої п’яти категорій: лідери, артисти, титани, ікони, новачки.

Серед артистів в списку Time – актор, продюсер і номінант на Еммі Майкл Бі Джордан (Michael B. Jordan), який знявся у фільмах “Чорна пантера” і “Кредо”.

Вперше в списку популярна серед молоді блогерка JoJo Siwa. Вона стала відома завдяки синглам Boomerang і Kid in a Candy Store.

Серед новачків в цьому році виділили реперку Меган Ді Стелліон (Megan Thee Stallion), яка стала відомою після співпраці з Cardi B.

На обкладинці журналу і перший в категорії “лідери” – головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США і провідний фахівець цільової групи адміністрації президента Дональда Трампа щодо коронавірусу.

У списку лідерів також опинилися кандидат на пост віце-президента США в разі перемоги Джо Байдена Камала Харріс, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп, канцлер Німеччини Ангела Меркель, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден, президент Бразилії Жаір Болсонару, спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, генпрокурор США Вільям Барр, керівник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, лідер профспілкового руху в США Мері Кей Генрі, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен та інші.