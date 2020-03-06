Американський щотижневий журнал Time присвятив обкладинки ста "Жінкам року", які вплинули на світ за останні сто років.

Про це повідомляється на сайті видання.

Зазначається, що протягом 72 років журнал вибирав “Чоловіка року”, а назву “Людина року” номінація отримала тільки в 1999-му.

“Хоча назва змінилася, занадто часто вибір був однаковим. У цьому проекті “100 жінок року” ми виділяємо впливових жінок, яких часто затьмарюють”, – пояснили в Time.

Для цього журнал створив 89 нових обкладинок з авторитетними жінками, ще 11 були присвячені жінкам, які в різні роки ставали людиною року за версією видання.

Серед жінок, які потрапили на обкладинки: королева Єлизавета II, еко-активістка Грета Тунберг, канцлер Німеччини Ангела Меркель, кандидатка в президенти США в 2016 році Хілларі Клінтон, прем’єр-міністерка Індії в 1966-1977 і 1980-1984 роках Індіра Ганді, біофізик Розалінд Франклін, математик Еммі Нетер, учасниця Манхеттенського проекту – фізик Ву Цзяньсюнь, пілот Амелія Ерхарт, співачка Мадонна, принцеса Діана, письменниця Вірджинія Вулф, художниця Фріда Кало, колишні перші леді США Елеонора Рузвельт і Жаклін Кеннеді, а також інші.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TIME (@time) 5 Мар 2020 в 4:31 PST