Про це повідомляється на сайті видання.
Зазначається, що протягом 72 років журнал вибирав “Чоловіка року”, а назву “Людина року” номінація отримала тільки в 1999-му.
“Хоча назва змінилася, занадто часто вибір був однаковим. У цьому проекті “100 жінок року” ми виділяємо впливових жінок, яких часто затьмарюють”, – пояснили в Time.
Для цього журнал створив 89 нових обкладинок з авторитетними жінками, ще 11 були присвячені жінкам, які в різні роки ставали людиною року за версією видання.
Серед жінок, які потрапили на обкладинки: королева Єлизавета II, еко-активістка Грета Тунберг, канцлер Німеччини Ангела Меркель, кандидатка в президенти США в 2016 році Хілларі Клінтон, прем’єр-міністерка Індії в 1966-1977 і 1980-1984 роках Індіра Ганді, біофізик Розалінд Франклін, математик Еммі Нетер, учасниця Манхеттенського проекту – фізик Ву Цзяньсюнь, пілот Амелія Ерхарт, співачка Мадонна, принцеса Діана, письменниця Вірджинія Вулф, художниця Фріда Кало, колишні перші леді США Елеонора Рузвельт і Жаклін Кеннеді, а також інші.
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- Екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг у 2019 році стала людиною року за версією журналу Time.