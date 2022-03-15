Журналіст американського телеканалу Fox News Бенджамін Холл отримав поранення, коли готував репортаж про події поблизу Києва. Наразі іноземний кореспондент ушпиталений.

Про це повідомляють на сайті Fox News.

Як повідомила виконавча директорка американського телеканалу Сюзанна Скотт, їх колега Бенджамін Холл отримав осколкове поранення ніг. Водночас, додала Скотт, про стан журналіста вона знає небагато.

“Бен ушпиталений, проте наша команда залишається на місці, щоб зібрати додаткову інформацію, оскільки ситуація швидко змінюється”, – повідомила виконавча директорка Fox News.

Сюзанна Скотт додала, що безпека їх журналістів в Україні – це пріоритет телеканалу. За її словами, поранення Бенджаміна Холла – нагадування всім журналістам, які щоденно ризикують життям, аби розповісти світу ситуацію у зоні бойових дій.