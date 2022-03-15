Про це повідомляють на сайті Fox News.
Як повідомила виконавча директорка американського телеканалу Сюзанна Скотт, їх колега Бенджамін Холл отримав осколкове поранення ніг. Водночас, додала Скотт, про стан журналіста вона знає небагато.
“Бен ушпиталений, проте наша команда залишається на місці, щоб зібрати додаткову інформацію, оскільки ситуація швидко змінюється”, – повідомила виконавча директорка Fox News.
Сюзанна Скотт додала, що безпека їх журналістів в Україні – це пріоритет телеканалу. За її словами, поранення Бенджаміна Холла – нагадування всім журналістам, які щоденно ризикують життям, аби розповісти світу ситуацію у зоні бойових дій.
- Нагадаємо, в Україні з початку вторгнення РФ окупаційні війська вбили чотирьох журналістів. Також відомо про медійників, котрі були поранені під час бойових дій та евакуаціях цивільного населення.
- Раніше деталями щодо поранення Бенджаміна Холла поділилась генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.