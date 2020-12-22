Про це повідомила пресслужба Міноборони в Facebook.

В оборонному відомстві повідомили про досягнення відповідних домовленостей з журналістом.

“Досягнуто домовленості про призначення Юрія Бутусова радником міністра оборони України на громадських засадах. Ефективне міністерство, боєздатні збройні сили — є над чим працювати”, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, що міністерство оборони оголосило, що пропонує Юрію Бутусову обійняти “одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага”.