Журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів про ймовірних організаторів державного перевороту в Україні, який “планувався” на 1 грудня.

Про це журналіст написав у Twitter, посилаючись на свої джерела в Офісі президента України Володимира Зеленського.

Головним “куратором”, за версію журналіста, є працівник ФСБ, якого звати Василь Васильович Лаптєв. Імена трьох українців: Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.

“Офіцер ФСБ, який “веде шоу” [керує процесом. – pед.], за словами джерела, наближеного до Зеленського, – Василь Васильович Лаптєв. Він нібито працює з українськими перебіжчиками Олексієм Васильєвим, Василем Грицаком, Едуардом Федосовим. Вважається, що всі вони в Криму”, – написав Міллер.

Американський журналіст стверджує, що ця інформація стала доступна йому з розшифровки переговорів заколотників, а Зеленський буцімто збирається передати докази підготовки перевороту Сполученим Штатам.

За даними Мілера, зі стенограми випливало, що заколотники збираються дестабілізувати Україну зсередини, “використовуючи нинішню напруженість між Києвом і Москвою, Зеленським та Ахметовим”.

Заплановану на 1 грудня акцію протесту вони збиралися використати як прикриття.