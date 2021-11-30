Про це журналіст написав у Twitter, посилаючись на свої джерела в Офісі президента України Володимира Зеленського.
Головним “куратором”, за версію журналіста, є працівник ФСБ, якого звати Василь Васильович Лаптєв. Імена трьох українців: Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.
“Офіцер ФСБ, який “веде шоу” [керує процесом. – pед.], за словами джерела, наближеного до Зеленського, – Василь Васильович Лаптєв. Він нібито працює з українськими перебіжчиками Олексієм Васильєвим, Василем Грицаком, Едуардом Федосовим. Вважається, що всі вони в Криму”, – написав Міллер.
Американський журналіст стверджує, що ця інформація стала доступна йому з розшифровки переговорів заколотників, а Зеленський буцімто збирається передати докази підготовки перевороту Сполученим Штатам.
За даними Мілера, зі стенограми випливало, що заколотники збираються дестабілізувати Україну зсередини, “використовуючи нинішню напруженість між Києвом і Москвою, Зеленським та Ахметовим”.
Заплановану на 1 грудня акцію протесту вони збиралися використати як прикриття.
- #Букви отримали коментар в одного з лідерів і голови політради політичної партії “Демократична Сокира” Юрія Гудименка стосовно акції протесту, яка планується 1 грудня в Києві.
- Раніше Юрій Гудименко заявив, що Зеленський призначив на 1 грудня виступ у Верховній Раді, аби ввести “надзвичайний стан” з метою завадити масовим акціям.
- Під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до фінансування та підготовки державного перевороту за участі Росії, і переворот цей планується 1-2 грудня, що співпало з датою акції протесту, яку Юрій Гудименко анонсував 21 листопада.
- Під час пресмарафону Зеленський також назвав Бурбу “аферистом”. Та звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.
- Ще він сказав, що на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів.
- Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зреагував на висловлювання Президента Володимира Зеленського щодо державного перевороту.