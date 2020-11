Про це повідомляє агентство BBC.

Закрита відеоконференція міністрів проходила в Zoom.

Верлаан, котрий є журналістом новинної телепередачі RTL Nieuws, нічого не зламував. Йому вдалося під’єднатися до конфіденційної зустрічі після того, як міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд випадково “засвітила” деякі дані для під’єднання до конференції у своєму Twitter.

Вона, зокрема, опублікувала фотографію, на яку потрапили п’ять з шести цифр коду для під’єднання. Журналіст шляхом підбору вирахував відсутню цифру, ввів код і без проблем приєднався до конференції.

“Новина: я отримав доступ до секретної онлайн-зустрічі між міністрами оборони 27 країн ЄС. Міністр Бейлевелд опублікувала фото зустрічі з частиною пін-коду, який можна було вгадати за кілька спроб”, – написав він у Twitter за фактом інциденту.

Верлаан був дуже здивований, що йому так легко вдалося приєднатися до секретних переговорів. Журналіст почав вітально махати рукою в камеру.

На запитання голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, чи усвідомлює він, що під’єднався до закритої зустрічі, Верлаан відповів:

“Так, так, мені дуже шкода. Я – журналіст з Нідерландів. Мені дуже шкода, що я перериваю вашу конференцію. Я піду звідси”.

Боррель зазначив, що під’єднання до закритої відеоконференції порушує закон, і порадив Варлаану “під’єднатися швидше, ніж приїде поліція”. І журналіст зробив це.

Зустріч міністрів оборони довелося перенести з міркувань кібербезпеки.

Love the Borrell sign-off. “Bye bye, thank you”. After warning the journalist he may be arrested. A modern-day Michael Fagan, in Brussels. #thecrown #theeu https://t.co/R8DXgOs4N4

— Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 21, 2020