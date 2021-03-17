Журналіст Махов захворів на COVID-19 через 10 днів після вакцинації

Про це журналіст повідомив у Facebook.
“Тиждень після щеплення вакциною Covishield – експрес-тест на коронавірус (мазок з носа) показав позитивний результат. Тепер робитиму лабораторний аналіз”, – написав Махов.
Він уточнив, що з’явилися характерні для коронавірусу симптоми: температура 37 градусів, ломота, лихоманка, кашель, нежить та біль у горлі.
Журналіст зазначив, що міг інфікуватися у шпиталі під час отримання щеплення. Водночас він залишається прихильником вакцинації та закликав не ігнорувати її.
Нагадаємо, що Махов був одним із перших журналістів, який отримав щеплення проти коронавірусу. Вакцинація відбулася 10 березня у шпиталі міста Часів Яр, що на Донеччині.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield (вакциною Oxford/AstraZeneca) зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заразився коронавірусом на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield.