Covid-19 Україна

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Журналіст Махов захворів на COVID-19 через 10 днів після вакцинації

Український журналіст Олександр Махов заявив, що отримав позитивний результат тесту на антиген через 10 днів після вакцинації препаратом CoviShield.

Середа, 17 березня 2021, 19:50

Про це журналіст повідомив у Facebook.

“Тиждень після щеплення вакциною Covishield – експрес-тест на коронавірус (мазок з носа) показав позитивний результат. Тепер робитиму лабораторний аналіз”, – написав Махов.

Він уточнив, що з’явилися характерні для коронавірусу симптоми: температура 37 градусів, ломота, лихоманка, кашель, нежить та біль у горлі.

Журналіст зазначив, що міг інфікуватися у шпиталі під час отримання щеплення. Водночас він залишається прихильником вакцинації та закликав не ігнорувати її.

Нагадаємо, що Махов був одним із перших журналістів, який отримав щеплення проти коронавірусу. Вакцинація відбулася 10 березня у шпиталі міста Часів Яр, що на Донеччині.

Теги: CoviShield, вакцина проти коронавірусу, Олександр Махов

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