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Журналіст на прикладі заяви про звільнення Богдана показав, як ОПУ поширює фейки

Журналіст Олексій Братущак на прикладі заяви про звільнення колишнього голови Офісу президента Володимира Зеленського – Андрія Богдана показав, як ОПУ поширює фейки.

Середа, 19 лютого 2020, 17:21

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Офіс президента Зеленського поширює фейки. Ще один доказ. Отримав копію заяви Андрія Богдана про звільнення з посади “за власним”. Ця заява оформлена зі всіма вимогами діловодства. І тут би не було жодної сенсації, якби не одне але”, – йдеться в повідомленні.

За словами Братущака, він порівняв офіційну заяву Богдана з тією, яка з’явилася в ЗМІ влітку 2019-го.

“Вони різні. Єдине, що спільне – почерк. Отже, і офіційну заяву і ту фейкову писала одна людина. І ми ж пам’ятаємо, що сам Зеленський переконував тоді, що усі члени його команди написали одразу заяви на звільнення. От тільки, коли прийшов час Богдана, він чомусь написав нову заяву. Чому? Бо влітку це був фейк”, – пояснив він.

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Журналіст переконаний, що і “заява” Богдана, і пояснення Зеленського з цього приводу були фейковими.

“І коли Зеленський розповідає про негативи від поширення фейків, про необхідність боротьби з фейками, то він має визнати, що його підлеглі так само поширюють фейки. Є авторами фейків. І доки він цього не визнає, не вибачиться перед медіа, можна сміливо казати “зробимо їх разом” – це і про фейки, які Зе-команда робить разом”, – резюмував Братущак.

Фото: facebook.com/oleksii.bratushchak

Нагадаємо, у серпні ЗМІ опублікували інформацію, що Андрій Богдан написав заяву про відставку за власним бажанням. Згодом Володимир Зеленський підтвердив існування заяви про звільнення Богдана. Він уточнив, що не підписував цю заяву.

  • 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови свого Офісу. Новим головою Офісу президента призначено Андрія Єрмака.
  • Раніше Андрій Єрмак заперечував факт конкуренції або конфлікту з головою президентського Офісу Андрієм Богданом (незважаючи на чутки, що регулярно з’являлися в ЗМІ ).
  • У свою чергу президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в його команді виникають конфлікти, які заважають працювати.
Теги: Володимир Зеленський, Офіс Президента, звільнення, Андрій Богдан, фейк

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