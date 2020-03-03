Відповідний пост Дубінський опублікував в Facebook.

Раніше кореспондент BuzzFeedNews, “Радіо Свобода”, Politico, Vice, The Guardian та інших видань Крістофер Міллер опублікував в Twitter пост, в якому висвітлив недавній конфлікт з нардепом Дубінським.

“Впливовий український депутат, який представляє правлячу партію президента Зеленського та пов’язаний з одним з найвпливовіших олігархів в країні, використовує своїх численних послідовників в декількох соціальних мережах, щоб виставити мене “дикою твариною” та “щуром Сороса”. А як проходить ваш понедельник?”, — написав Міллер.

У відповідь на це Дубинський написав в Facebook їдкий пост, в якому пожартував над невдоволенням Міллера та назвав його журналістом “помийного” видання.

“Журналіст помийного “Радіо Свобода” Крістофер Міллер, який підслуховував вчора розмову [голови Офісу Президента Андрія] Єрмака і [Прем’єрміністра Олексія] Гончарука, образився на мене, і запросив офіційний коментар партії щодо терміна “бродяча тварина”. Поспішаю повідомити пану Міллеру, що людина — це теж вид тварини — лат. Homo sapiens (людина розумна). Що ж стосується “бродячого”, — то мається на увазі, що бродити та підслуховувати чужі розмови недобре. Особливо, якщо потім сам придумуєш їхній зміст”, — написав Дубінскі .

Крім цього, нардеп звинуватив Міллера в тому, що його діяльність не має відношення до журналістики.

“До журналістики це не має відношення. Це називається зовсім по-іншому, і вартість подібних послуг добре відома. Особливо на “Радіо Свобода”, — додав нардеп.