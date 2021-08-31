Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Головньов розказав, що після 14 років проживання в Києві і 5 років проживання у власній квартирі, він вирішив змінити адресу реєстрації із запорізької на київську.

“Спочатку все виглядало синхронно часу. На сайті реєструєшся на прийом в Солом’янський районний Центр надання адмінпослуг (ЦНАП). Перелік документів опублікований і зрозумілий. Але коли туди прийшов, виявилось, що не вистачає малості – стати на облік в Солом’янському військоматі Києва у якості рядового запасу. І тут вже сервіс відкотився у XIX сторіччя. Сайту у цього органу немає. На ФБ-сторінці публікуються лише патріотичні тексти і відосіки.

Записатись на конкретний час неможливо. Прийом громадян виключно два рази на тиждень з 9:00 до 13:00. Перелік потрібних документів можна дізнатись лише на стенді перед військоматом. На всі документи потрібні ксерокопії. Вже другий раз туди приходив. Навколо постійно гурба людей. Спочатку думав, то призовники. Але ні. У цей вівторок я прийшов о 10:00. А там вже самоорганізований список черги таких як я. В ньому я отримав номер… 157”, – зазначив він.

За словами журналіста, в кращому випадку, проходить 5 людей за 20 хвилин. Тобто на 150 людей потрібно 10 годин замість 4, відведених на прийом.

“Нинішні міністри полюбляють згадувати про мультиплікаційний ефект від витрачання державних коштів. Цікаво порахувати такий ефект для військомматівської бюрократії. 2 дні на тиждень – це більше 100 днів на рік. Якщо по 150 людей в ці дні витратять свій час на “пафосне стояння”, то це 15 тис. трудоднів на рік. Якщо оцінити дохід за день згідно середньої зарплати в Україні в $20, то за рік від’ємний економічний ефект складе 8 млн грн. Це з одного районного військомату. Якщо зібрати 20 таких, то мінус танк для ЗСУ“, – наголосив Головньов.