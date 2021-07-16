Журналіст Reuters Даніш Сіддікі був убитий під час висвітлення зіткнення між афганськими силами безпеки та бойовиками Талібану.

Про це повідомляє видання Reuters.

Афганські спецпідрозділи вели бойові дії, щоб повернути собі основну ринкову площу Спін-Болдак, коли журналіст Даніш Сіддікі і високопоставлений афганський офіцер були вбиті.

Обставини загибелі журналіста агентству описав афганський військовий. За його словами, це сталося неподалік від прикордонного переходу з Пакистаном, як передбачається — внаслідок перестрілки талібів. Представник Талібану Забіхула Муджахід сказав, що їм не було відомо про те, що з цього місця журналіст вів репортаж, як і обставини загибелі Сіддікі. Агентство поки не має змоги перевірити факти.

“Ми терміново шукаємо додаткову інформацію, працюючи з владою в регіоні”, — заявив президент Reuters Майкл Фріденберг.

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що він глибоко засмучений повідомленнями про смерть Сіддікі, які шокують, і висловив співчуття його родині.

Сіддікі працював в афганських спецпідрозділах, що базуються в південній провінції Кандагар, і писав про бойові дії в регіоні з початку тижня. Раніше в п’ятницю Сіддікі повідомив, що отримав осколкове поранення руки і йому надали медичну допомогу. Після цього таліби відступили. Передбачається, що коли вони атакували знову, журналіста було смертельно поранено.

Сіддікі був частиною команди фотографів Reuters, що отримала Пулітцерівську премію 2018 року за художні фотографії, що зображували кризу з біженцями етнічної групи рохінджа в М’янмі. Він працював фотографом Reuters з 2010 року, висвітлюючи ситуацію в Іраку, Гонконзі, Непалі, Індії.

За інформацією ООН, у період з 2018 по 2021 рік в Афганістані були вбиті 33 журналісти. 10 з них 30 квітня 2018 року