Про це журналіст повідомив у Facebook.

“Виявив вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують “сверлитись”. Сьогодні зрозумів, що це означає”, – написав Ткач.

Він також зазначив, що вже викликав поліцію і очікує на слідчо-оперативну групу.

На місце також прибула частина редакції “Схем”.

Пізніше головна редакторка “Схем” Наталя Седлецька на своїй сторінці у Facebook розповіла, що “прослушку” в будинку журналіста могли встановити через горище.

“Отвір” довжиною щонайменше 60 см проходить у стелю, а Михайло живе на останньому поверсі. Над квартирою – спільне горище, до якого є доступ з різних під’їздів”, – написала вона.

Седлецька також розповіла про дії правоохоронців на місці події. За її словами, на виклик прибув спершу поліцейський патруль, а згодом слідчо-оперативна група з Шевченківського райвідділку Нацполіції. Поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву й поїхали.

“Тобто “глибше” не шукали. Більше того, ми просили поліцію забезпечити охорону приміщення (горища), в яке можна легко потрапити і знищити речові докази. Це б допомогло нам зберегти їх допоки поліція знову не повернеться. Але нам сказали далі звертатись вже у райвідділок, і там запитувати чи за нашою заявою розпочали кримінальне провадження, чи призначили слідчого у справі, тощо”, – зазначила Седлецька.

Наразі команда “Схем” вирішила залишитися у будинку журналіста на чергування, аби “самотужки стежити за місцем події та збереженням можливих доказів”.

“Ми очікуємо якнайшвидшої реєстрації кримінального провадження за статтями перешкоджання професійній журналістській діяльності, незаконне збирання інформації, втручання в приватне життя. Та очікуємо якнайскорішого належного огляду квартири Михайла на предмет наявності професійного обладнання для стеження за журналістом програми журналістських розслідувань, яка викриває високопосадову корупцію та зловживання владою, чим нажила собі чимало впливових ворогів”, – наголосила Седлецька.

 