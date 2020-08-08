Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач заявив, що виявив ознаки прослуховуючого пристрою у себе вдома.

Про це журналіст повідомив у Facebook.

“Виявив вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують “сверлитись”. Сьогодні зрозумів, що це означає”, – написав Ткач.

Він також зазначив, що вже викликав поліцію і очікує на слідчо-оперативну групу.

На місце також прибула частина редакції “Схем”.

Пізніше головна редакторка “Схем” Наталя Седлецька на своїй сторінці у Facebook розповіла, що “прослушку” в будинку журналіста могли встановити через горище.

“Отвір” довжиною щонайменше 60 см проходить у стелю, а Михайло живе на останньому поверсі. Над квартирою – спільне горище, до якого є доступ з різних під’їздів”, – написала вона.

Седлецька також розповіла про дії правоохоронців на місці події. За її словами, на виклик прибув спершу поліцейський патруль, а згодом слідчо-оперативна група з Шевченківського райвідділку Нацполіції. Поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву й поїхали.

“Тобто “глибше” не шукали. Більше того, ми просили поліцію забезпечити охорону приміщення (горища), в яке можна легко потрапити і знищити речові докази. Це б допомогло нам зберегти їх допоки поліція знову не повернеться. Але нам сказали далі звертатись вже у райвідділок, і там запитувати чи за нашою заявою розпочали кримінальне провадження, чи призначили слідчого у справі, тощо”, – зазначила Седлецька.

Наразі команда “Схем” вирішила залишитися у будинку журналіста на чергування, аби “самотужки стежити за місцем події та збереженням можливих доказів”.