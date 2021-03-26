Журналіст The New York Times продав скріншот своєї колонки за $560 тисяч у вигляді NFT-токена

Колумніст американської газети The New York Times Кевін Рус перетворив скріншот своєї колонки на NFT-токен та продав його за шалені гроші.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Зазначимо, що Кевін Рус пише про технології, ринок криптовалют, а віднедавна й про NFT-ринок. Якось йому спала на думку ідея перетворити щось ексклюзивне у NFT-токен та спробувати отримати за це реальні гроші.

Тому Рус зробив скріншот своєї колонки під назвою “Купіть цю колонку на блокчейні!”. У своєму блозі він роздумує над тим, чому мільйони на NFT заробляють тільки зірки та знаменитості.

“Чому журналісту не можна приєднатися до NFT-вечірки?” — запитав Рус.

24 березня журналіст виставив свій NFT-токен на аукціон із початковою сумою менше тисячі доларів.

Покупець знайшовся дуже швидко. Ним став користувач Foundation під ніком @3fmusic. Зазначається, що, ймовірно, це музична студія з Дубаю. Журналіст отримав за свій токен понад 560 тисяч доларів.

Гроші перерахують у благодійний фонд газети, який допомагає некомерційним організаціям.