Журналіст The New York Times продав скріншот своєї колонки за $560 тисяч у вигляді NFT-токена

Про це повідомляє газета The New York Times.
Зазначимо, що Кевін Рус пише про технології, ринок криптовалют, а віднедавна й про NFT-ринок. Якось йому спала на думку ідея перетворити щось ексклюзивне у NFT-токен та спробувати отримати за це реальні гроші.
Тому Рус зробив скріншот своєї колонки під назвою “Купіть цю колонку на блокчейні!”. У своєму блозі він роздумує над тим, чому мільйони на NFT заробляють тільки зірки та знаменитості.
“Чому журналісту не можна приєднатися до NFT-вечірки?” — запитав Рус.
24 березня журналіст виставив свій NFT-токен на аукціон із початковою сумою менше тисячі доларів.
Покупець знайшовся дуже швидко. Ним став користувач Foundation під ніком @3fmusic. Зазначається, що, ймовірно, це музична студія з Дубаю. Журналіст отримав за свій токен понад 560 тисяч доларів.
Гроші перерахують у благодійний фонд газети, який допомагає некомерційним організаціям.
Нагадаємо, що NFT (Non-fungible token, невзаємозамінний токен) став головним трендом 2021 року на ринку криптовалюти та блокчейну. Це новітня технологія, яка заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum та закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Невзаємозамінний токен неможливо обміняти на будь-який інший.
- Співзасновник і голова Twitter Джек Дорсі продав на аукціоні свій перший твіт, опублікований ще 21 березня 2006 року, за більш ніж 2,9 млн доларів.
- Раніше аукціонний дім Christie’s продав роботу “Everydays – The First 5000 Days” американського цифрового художника Майка Вінкельманна (відомого як Beeple) за 69,3 млн доларів. Лот був представлений у вигляді невзаємозамінного токена (NFT). Сума в $69,3 млн стала рекордною для NFT (цифрового арту).
- Нещодавно співачка і художниця Граймс (кохана Ілона Маска) продала колекцію цифрових творів мистецтва “WarNymph” майже за 6 мільйонів доларів. Торги відбувалися на майданчику Nifty Gateway.
- Бренд RTFKT Studios, який займається створенням віртуальних кросівок, разом з крипто-художником FEWOCiOUS влаштував аукціон зі своїми товарами через блокчейн і заробив $3,1 млн за сім хвилин.