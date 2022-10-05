Премією імені Василя Стуса цьогоріч відзначили журналіста, письменника й публіциста Віталія Портникова. 5 жовтня члени журі оголосили ім'я лауреата під час урочистої церемонії, що відбулась в укритті Києво-Могилянської Бізнес-Школи.

Про це повідомляє пресслужба організації Український ПЕН.

Лавдацію – промову про внесок і роль лауреата – виголосив український правозахисник, публіцист, проректор Українського Католицького Університету, почесний президент Українського ПЕН Мирослав Маринович.

“У час, коли вирішується в принципі доля української державності і української нації, отримувати премію, названу ім’ям людини, яка пожертвувала за цю націю своїм життям, своєю творчістю і здоров’ям — це навіть не відзнака, це особливий виклик”, – зазначив журналіст у своїй промові.

Він подякував усім присутнім та колегам. Окремо публіцист висловив вдячність своїм батькам за те, що “вірші Василя Стуса в нашому домі звучали тоді, коли сам він знаходився в ув’язненні та для більшості людей, які жили тут, у тодішній Українській РСР, він був невідомий і недосяжний”.

Лауреат отримав статуетку та грошову винагороду. Статуетка розроблена дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

Раніше відзнаку також отримували Святослав Вакарчук, Михайлина Коцюбинська, Іван Світличний, Опанас Заливаха, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Василь Овсієнко, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Тарас Компаніченко, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Ахтем Сеітаблаєв.

Довідка. Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво “Дух і Літера” продовжили цю ініціативу. Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції.

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Матеріали українського журналіста Віталія Портникова для #Букв можна також перечитати на сайті:

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