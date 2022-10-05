Про це повідомляє пресслужба організації Український ПЕН.
Лавдацію – промову про внесок і роль лауреата – виголосив український правозахисник, публіцист, проректор Українського Католицького Університету, почесний президент Українського ПЕН Мирослав Маринович.
“У час, коли вирішується в принципі доля української державності і української нації, отримувати премію, названу ім’ям людини, яка пожертвувала за цю націю своїм життям, своєю творчістю і здоров’ям — це навіть не відзнака, це особливий виклик”, – зазначив журналіст у своїй промові.
Він подякував усім присутнім та колегам. Окремо публіцист висловив вдячність своїм батькам за те, що “вірші Василя Стуса в нашому домі звучали тоді, коли сам він знаходився в ув’язненні та для більшості людей, які жили тут, у тодішній Українській РСР, він був невідомий і недосяжний”.
Лауреат отримав статуетку та грошову винагороду. Статуетка розроблена дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.
Раніше відзнаку також отримували Святослав Вакарчук, Михайлина Коцюбинська, Іван Світличний, Опанас Заливаха, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Василь Овсієнко, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Тарас Компаніченко, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Ахтем Сеітаблаєв.
Довідка. Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво “Дух і Літера” продовжили цю ініціативу. Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції.
Український ПЕН (PEN Ukraine) – культурна і правозахисна громадська організація, що об’єднує українських журналістів, письменників, науковців, видавців, перекладачів, правозахисників. Є одним із 146 національних центрів Міжнародного ПЕН. Діяльність Українського ПЕН спрямована на захист свободи слова та прав авторів, популяризацію української літератури та культури, відстоювання цінностей і стандартів незалежної журналістики та налагодження міжнародного культурного співробітництва.
Матеріали українського журналіста Віталія Портникова для #Букв можна також перечитати на сайті:
- Перейменування вулиць Києва — загроза зникнення прізвищ українських діячів
- Йдеться про остаточне вирішення українського питання. Знищать усіх, до кого дотягнуться.
- Повстання, переворот, окупація
- Чому Путін кричав на Сокурова і до чого тут Московія
- Чого хочуть Байден та Путін і чому ігнорують Зеленського
- Зеленський хоче переговорів із Путіним. Путін – «фінляндизації» України
- «Нормандський саміт» не для Ангели
- Українське століття і наші 30 років
- Спорт, політика і гідність
- Байден-Путін: саміт перевернутих столів
- Непередбачуваний президент: Байден і Україна
- Медведчук чи Порошенко: кого боятися Зеленському
- Обрубок повинен впасти: сенс повернення Навального
- Ніч популізму, або Руїни Олімпу Трампа
А також решта опублікованого матеріалу у рубриці “Думки”.
- Лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року може стати президент України Володимир Зеленський. У такий спосіб організатори можуть засудити війну в Україні, яку розпочала РФ.
- Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель удостоєна премії Нансена, яку вручає Управління ООН у справах біженців, за “лідерство, мужність та співчуття”, виявлене Меркель у питанні прийому біженців на уолишній посаді.
- Цього року лауреатами Нобелівської премії з фізики стали троє вчених: французький фізик Алан Аспе, американський фізик Джон Клаузер та австрійський квантовий фізик Антон Цайлінґер. Вчені провели новаторські експерименти з використанням заплутаних квантових станів, коли дві частинки поводяться як єдине ціле, навіть якщо вони розділені. Результати експериментів вчених відкрили шлях для нових технологій, заснованих на квантовій інформації.