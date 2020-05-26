Журналіста Дениса Бігуса і програму "Наші гроші" звинуватили в публікації замовного розслідування щодо "Укравтодору".

#Букви розбиралися в ситуації.

25 травня в програмі “Наші гроші” вийшов сюжет про те, як очільник “Укравтодору” Олександр Кубраков нібито кришує відкати на тендерах з будівництва та ремонту доріг в Україні.

У сюжеті журналісти стверджували, що 85 мільярдів гривень на тендерах потрапляють в руки приблизно п’яти великих компаній, які купували асфальт за надмірно високими цінами.

У програмі йдеться про 20% від загальної суми, тобто 17 мільярдів гривень, які “просто зникнуть в тумані”. Оскільки за таку націнку великі компанії іноді можуть торгуватися, конкуруючи в тендері.

60% від загальної суми тендеру – вартість асфальтобетону, за допомогою якого роблять ремонт доріг.

Журналісти вважають підозрілим, що “Укравтодор” не надає інформацію про те, за яку суму ті чи інші компанії, які виграли тендер, купили асфальтобетон.

При цьому вони наводять слова голови “Укравтодору”, який стверджує, що всередині компанії є свої механізми з контролю вартості цього матеріалу.

“Голова “Укравтодору” лобіював тендерні заточки. Один його радник в телефонному режимі наказує регіональним службам їх вводити. Інший – створює фірму, щоб заробляти на консультаціях, які дозволяють ці тендери пройти. Відповідальних немає.

Тому висновок простий – нам або банально брешуть, або недопрацьовують. А в цей час мільярди гривень випливають з наших кишень”, – зазначили в розслідуванні.

Голова “Укравтодору” відреагував на розслідування, звинувативши Бігуса в заказусі.

“Ось і стало відомо навіщо Було віловлюваті мене під під’їздом. На bihus.info Вийшла “Розслідування” присвячений Укравтодору. Відкрито та прихована мене знімали почти два місяці”, – написав він.

Кубраков стверджує, що знає, хто замовив таке розслідування відносно відомства у Бігуса.

“Одна людина, якій не байдужа доля дорожнього ринку України, поділилася зі мною записами розмов, які пояснюють логіку “розслідувачів”. Тепер зрозумілі справжні причини “інформаційної війни” проти “Укравтодору”, відомі імена замовників”, – зазначив він.

Кубраков стверджує, що програму Бігуса використовували для його умисної ​​дискредитації як керівника “Укравтодору” і ряду великих українських компаній, зокрема “Онур” і “Автомагістраль-Південь”. Вони і виграють тендери.

Також він сказав, що замовників сюжетів цікавить тільки одне – щоб “Укравтодор” очолювала людина, яка працювала б за їхніми правилами гри, як було раніше.

“Мене атакували особисто, тому що” Укравтодор “вперше за історію України не прогнувся під правила кримінального дорожнього бізнесу. Викладені нами факти будуть передані в правоохоронні органи. Ми працюємо далі. В кінці року ви побачите більше 4 тисяч км оновлених доріг. Я б хотів звернутися ще раз до дорожніх компаніям: інвестуйте, будь ласка, в техніку, в людей, в технології і перестаньте інвестувати в брудні замовні кампанії”, – підсумував керівник “Укравтодору”.