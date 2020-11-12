Відомого юридичного аналітика журналу The New Yorker звільнили після скандалу з мастурбацією під час робочого дзвінка в Zoom. Він писав для журналу 27 років.

Про це повідомляє CNN.

Так, Тубіна звільнила компанія-засновник журналу The New Yorker – Conde Nast.

Там заявили, що хочуть створити середовище, де кожен почувається шанованим і дотримується стандартів поведінки.

Сам Тубін також підтвердив звільнення у Twitter.

“Сьогодні мене звільнили з The New Yorker після 27 років роботи штатним автором. Я завжди буду любити журнал, буду сумувати за своїми колегами і з нетерпінням чекати можливості прочитати їх роботи”, – написав журналіст.