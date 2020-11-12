Про це повідомляє CNN.
Так, Тубіна звільнила компанія-засновник журналу The New Yorker – Conde Nast.
Там заявили, що хочуть створити середовище, де кожен відчуває себе шанованою і дотримується стандартів поведінки.
Сам Тубін також підтвердив звільнення в Twitter.
“Сьогодні мене звільнили з The New Yorker після 27 років роботи штатним автором. Я завжди буду любити журнал, буду сумувати за своїм колегам і з нетерпінням чекати можливості прочитати їх роботи”, – написав журналіст.
- Раніше повідомлялося, що відомого журналіста The New Yorker і CNN Джеффрі Тубіна відсторонили від роботи за те, що він мастурбував під час робочої відеоконференції в Zoom. Тубін каже — був упевнений, що вимкнув камеру.