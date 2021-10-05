Так званий суд в тимчасово окупованому Криму оштрафував журналіста "Кримської солідарності" Айдера Кадирова на 1 828 гривень (5 тисяч рублів) за "участь у несанкціонованому масовому заході".

Про це повідомила правозахисна організація “Кримська солідарність”.

4 вересня в тимчасово окупованому Сімферополі біля будівлі ФСБ відбулись мирні стихійні зібрання кримських татар . Через місяць після цієї події журналіст “Кримської солідарності” Айдер Кадиров отримав повістку в суд.

Судове засідання проходило публічно, однак прохання про присутність преси було відхилено через пандемію COVID-19.

За словами Кадирова, він там перебував з редакційним завданням, яке полягало у тому, щоб зробити фотографії та відеозаписи події. Захист додав редакційне завдання до матеріалів справи.

Також зазначили, що Кадиров працював у медичній масці та дотримувався соціальної дистанції.

“Я був журналістом, я виконував свою роботу, був далі від натовпу, але рішення суду залишилось незмінним. Суд не враховує ніякі обставини, просто виносить різні суми штрафів, це виглядає безглуздо”, – сказав журналіст.

Крім цього, громадський захисник Айдер Сулейманов додав, що поліційні протоколи були складені неграмотно: в документі були відсутні підписи в графі, що пояснює права та обов’язки. Відтак їх слід вилучити із доказової бази.

Однак суд не взяв цього до уваги та оштрафував Айдера Кадирова на 1 828 гривень (5 000 рублів) за статею 20.6.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (“Порушення правил поведінки при загрозі виникнення надзвичайної ситуації”).