Про це повідомила правозахисна організація “Кримська солідарність”.
4 вересня в тимчасово окупованому Сімферополі біля будівлі ФСБ відбулись мирні стихійні зібрання кримських татар . Через місяць після цієї події журналіст “Кримської солідарності” Айдер Кадиров отримав повістку в суд.
Судове засідання проходило публічно, однак прохання про присутність преси було відхилено через пандемію COVID-19.
За словами Кадирова, він там перебував з редакційним завданням, яке полягало у тому, щоб зробити фотографії та відеозаписи події. Захист додав редакційне завдання до матеріалів справи.
Також зазначили, що Кадиров працював у медичній масці та дотримувався соціальної дистанції.
“Я був журналістом, я виконував свою роботу, був далі від натовпу, але рішення суду залишилось незмінним. Суд не враховує ніякі обставини, просто виносить різні суми штрафів, це виглядає безглуздо”, – сказав журналіст.
Крім цього, громадський захисник Айдер Сулейманов додав, що поліційні протоколи були складені неграмотно: в документі були відсутні підписи в графі, що пояснює права та обов’язки. Відтак їх слід вилучити із доказової бази.
Однак суд не взяв цього до уваги та оштрафував Айдера Кадирова на 1 828 гривень (5 000 рублів) за статею 20.6.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (“Порушення правил поведінки при загрозі виникнення надзвичайної ситуації”).
- Нагадаємо, 14 вересня, так званий суд Сімферополя оштрафував кримського татарина Садрі Муратова 3 650 гривень (10 тисяч рублів) за участь у мирних стихійних зібраннях біля будівлі ФСБ.
- Раніше так звана влада тимчасово окупованого Криму оштрафувала місцеву активістку Ірину Копилову на 1 тисячу гривень за відсутність російського паспорта. А перед цим, 4 вересня, на неї склали протокол за участь у стихійних зборах кримських татар під будівлею ФСБ.
- Також 4 вересня окупаційна влада затримала заступника голови “Меджлісу” Нарімана Джелялова за “пособництво диверсії”. Аналогічні звинувачення окупанти висунули ще чотирьом кримським татарам (Азізу та Асану Ахтемовим, Ельдару Одаманову, Шевкету Усеїнову).
- Асан Ахтемов, якого окупаційна влада звинуватила у “диверсії” та помістила за ґрати на два місяці, є родичем першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. На її переконання, ці репресії є помстою за “Кримську платформу”.