Журналіст Данило Мокрик, якого не допустили в приміщення, де відбувався захист кандидатської дисертації нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви, був допитаний в ДБР.

Про це Мокрик розповів на своїй сторінці в Facebook.

У понеділок, 7 червня, журналіста було допитано слідчими Державного бюро розслідувань в рамках провадження щодо недопуску на захист дисертації Іллі Киви.

“Недопуск здійснював працівник поліції Юрій Рузанов, який тоді ще й додумався посвітити своїм жетоном №0026755. Поліцейський Рузанов не вперше віддано охороняє Киву. Але тепер він, схоже, доохоронявся”, — зауважив Мокрик.

Дисертація Іллі Киви

Як повідомлялося, 26 квітня Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук з держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.

Журналістів на захист не допустили. Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.

Захист нардепом дисертації з держуправління і отримання ним звання кандидата наук спровокувало протести тих, хто отримав або збирався отримати аналогічне звання.

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту та уряду щодо скасування рішення про присудження наукового ступеня Киві.

28 квітня нардеп заявив, що наукового керівника, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.