Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.
Вирок Єсипенку виніс підконтрольний Росії так званий “Сімферопольський районний суд” у тимчасово окупованому Криму. Його звинуватили у нібито “незаконному зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв”.
Засуджую рішення так званого “Сімферопольського районного суду”, адже всі обвинувачення стосовно громадянина України є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа є сфабрикованою”, — наголосила Денісова.
Вона зауважила, що вирок журналісту є прикладом залякування, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним “свідченням політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом”.
Зокрема Денісова звернула увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями.
- Нагадаємо, що Інститут масової інформації розробив законопроєкт щодо вдосконалення захисту журналістської діяльності. Передбачено низку змін та наголошується на важливості захисту журналістів, а не посвідчення.
- Також Інститут масової інформації опублікував поради щодо зберігання документів та перелік особистих речей, які потрібно взяти з собою на випадок надзвичайної ситуації.
- Зокрема у Європі стурбовані зростанням насильства щодо представників медіа. Статистика Європейської федерації журналістів свідчить, що лише у Європі торік було вбито шістьох працівників ЗМІ. Ще 95 заґратовано.