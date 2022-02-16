Українського громадянина та журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка незаконно засудили в окупованому Криму до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу в 110 тисяч російських рублів.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Вирок Єсипенку виніс підконтрольний Росії так званий “Сімферопольський районний суд” у тимчасово окупованому Криму. Його звинуватили у нібито “незаконному зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв”.

Засуджую рішення так званого “Сімферопольського районного суду”, адже всі обвинувачення стосовно громадянина України є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа є сфабрикованою”, — наголосила Денісова.

Вона зауважила, що вирок журналісту є прикладом залякування, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним “свідченням політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом”.

Зокрема Денісова звернула увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями.