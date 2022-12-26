Про це повідомив засновник видання Bellingcat Еліот Хіггінс у Twitter.

Хіггінс жартівливо привітав колегу з “отриманням найбільшої журналістської премії Росії”.

У росЗМІ повідомляють, що проти Грозєва відкрито кримінальне провадження за фактом поширення “фейкових новин” про російську армію.

Я поняття не маю, на якій підставі Кремль оголосив мене в “розшук”, тому зараз не можу коментувати. Певною мірою це не має значення – роками вони давали зрозуміти, що налякані нашою роботою і не зупиняться ні перед чим, аби зашкодити”, – написав журналіст у Twitter.

У CNN нагадали, що разом із командою російського опозиціонера Олексія Навального, журналістами CNN та інших видань він розслідував отруєння Навального у 2020 році.

У липні ФСБ РФ звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка, за версією російського відомства, планувала викрасти російський військовий літак. Про порушення справи та її кваліфікацію відомство не повідомляло. Грозєв заявив, що не брав участі в операції українських спецслужб, а разом із командою Bellingcat готував документальний фільм, зазначили у DW.

З початку вторгнення Росії в Україну в лютому Грозєв використовує цифрові інструменти з відкритим кодом для документування воєнних злочинів та інших звірств в Україні.

Довідка. Христо Грозєв –  провідний журналіст-розслідувач і керівник проєкту Bellingcat, що спеціалізується на розвідці з відкритих джерел. Журналісти неодноразово публікували розслідування про воєнні злочини РФ в Україні, справу Олексія Навального та “вагнерівців”.