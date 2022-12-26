Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва. Вказано, що Грозєв, який є болгарином, розшукується за статтею кримінального кодексу РФ, водночас не уточнюють, за якою саме.

Про це повідомив засновник видання Bellingcat Еліот Хіггінс у Twitter.

Хіггінс жартівливо привітав колегу з “отриманням найбільшої журналістської премії Росії”.

Congratulations to @christogrozev for receiving Russia’s greatest journalism prize. https://t.co/BjnrlETiTR — Eliot Higgins (@EliotHiggins) December 26, 2022

У росЗМІ повідомляють, що проти Грозєва відкрито кримінальне провадження за фактом поширення “фейкових новин” про російську армію.

Я поняття не маю, на якій підставі Кремль оголосив мене в “розшук”, тому зараз не можу коментувати. Певною мірою це не має значення – роками вони давали зрозуміти, що налякані нашою роботою і не зупиняться ні перед чим, аби зашкодити”, – написав журналіст у Twitter.

A general comment: I have no idea on what grounds the Kremlin has put me on its “wanted list”, thus I cannot provide any comments at this time. In a way it doesn’t matter – for years they’ve made it clear they are scared of our work and would stop at nothing to make it go away. https://t.co/fd4Evbd7gJ — Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022

У CNN нагадали, що разом із командою російського опозиціонера Олексія Навального, журналістами CNN та інших видань він розслідував отруєння Навального у 2020 році.

У липні ФСБ РФ звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка, за версією російського відомства, планувала викрасти російський військовий літак. Про порушення справи та її кваліфікацію відомство не повідомляло. Грозєв заявив, що не брав участі в операції українських спецслужб, а разом із командою Bellingcat готував документальний фільм, зазначили у DW.

З початку вторгнення Росії в Україну в лютому Грозєв використовує цифрові інструменти з відкритим кодом для документування воєнних злочинів та інших звірств в Україні.

Довідка. Христо Грозєв – провідний журналіст-розслідувач і керівник проєкту Bellingcat, що спеціалізується на розвідці з відкритих джерел. Журналісти неодноразово публікували розслідування про воєнні злочини РФ в Україні, справу Олексія Навального та “вагнерівців”.