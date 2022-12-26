Про це повідомив засновник видання Bellingcat Еліот Хіггінс у Twitter.
Хіггінс жартівливо привітав колегу з “отриманням найбільшої журналістської премії Росії”.
Congratulations to @christogrozev for receiving Russia’s greatest journalism prize. https://t.co/BjnrlETiTR
— Eliot Higgins (@EliotHiggins) December 26, 2022
У росЗМІ повідомляють, що проти Грозєва відкрито кримінальне провадження за фактом поширення “фейкових новин” про російську армію.
Я поняття не маю, на якій підставі Кремль оголосив мене в “розшук”, тому зараз не можу коментувати. Певною мірою це не має значення – роками вони давали зрозуміти, що налякані нашою роботою і не зупиняться ні перед чим, аби зашкодити”, – написав журналіст у Twitter.
A general comment: I have no idea on what grounds the Kremlin has put me on its “wanted list”, thus I cannot provide any comments at this time. In a way it doesn’t matter – for years they’ve made it clear they are scared of our work and would stop at nothing to make it go away. https://t.co/fd4Evbd7gJ
— Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022
У CNN нагадали, що разом із командою російського опозиціонера Олексія Навального, журналістами CNN та інших видань він розслідував отруєння Навального у 2020 році.
У липні ФСБ РФ звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка, за версією російського відомства, планувала викрасти російський військовий літак. Про порушення справи та її кваліфікацію відомство не повідомляло. Грозєв заявив, що не брав участі в операції українських спецслужб, а разом із командою Bellingcat готував документальний фільм, зазначили у DW.
З початку вторгнення Росії в Україну в лютому Грозєв використовує цифрові інструменти з відкритим кодом для документування воєнних злочинів та інших звірств в Україні.
Довідка. Христо Грозєв – провідний журналіст-розслідувач і керівник проєкту Bellingcat, що спеціалізується на розвідці з відкритих джерел. Журналісти неодноразово публікували розслідування про воєнні злочини РФ в Україні, справу Олексія Навального та “вагнерівців”.
- Виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв заявив, що з початку повномасштабного нападу, РФ втратила в Україні 90% своїх найкращих десантників.
- Христо Грозєв розповів, що РФ з 2014 року витратила мільярди доларів на мережу проросійських політиків та лідерів думок в Україні, натомість “їх кинули на гроші”.
- Провідний журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв виявив “цікавих сусідів у Москві” у подружньої пари, затриманої нещодавно у Швеції за підозрою у шпигунстві. Ними виявились агенти ГРУ.