Російським журналістам, членам знімальної групи телеканалу Міністерства оборони РФ "Зірка", що в'їхали в Україну 12 грудня, в'їзд в Україну заборонений на три роки.

Про це агентству “Інтерфакс-Україна” повідомила речник Служби безпеки України Олена Гітлянська.

“Знімальній групі телеканалу “Звєзда” заборонено в’їзд на три роки за здійснення професійної діяльності для телеканалу, який перебуває в санкційному списку”, – сказала Гітлянська.

За її словами, знімальна група “Звєзди” вже залишила територію України.

При цьому спікер СБУ додала, що співробітники телеканалу в’їхали до України як звичайні громадяни, які не акредитувались для роботи журналістами.

Як повідомлялося, 12 грудня російський телеканал “Звєзда” оприлюднив інформацію про те, що його знімальна група безперешкодно прибула до Києва у “робочих цілях”.