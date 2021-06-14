Журналісти Bihus.Info оприлюднили увесь наявний в них масив "плівок Медведчука" – телефонних розмов за період 2014-2017 роки.

Про це йдеться на YouTube-каналі журналістів.

Загалом це понад 35 годин розмов Віктора Медведчука з кремлівськими посадовцями і бойовиками терористичних “ДНР” і “ЛНР” – Владиславом Сурковим, Дмитром Козаком, Олексієм Міллером, Олександром Новаком, Миколою Токарєвим, Володимиром Кононовим, Ольгою Кобцевою, Дар’єю Морозовою та ін.

У викладеному масиві прибрали “дублі” (дзвінки, що повторюються), а самі розмови розкладені хронологічно – від найдавнішої до найбільш свіжої. Записи розмов розбили на три файли, оскільки сервіс YouTube дозволяє викласти файли хронометражем не більше 12 годин.

За даними журналістів, ці записи робили українські спецслужби.

Раніше п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко в інтерв’ю журналісту Валерію Калнишу прокоментував “плівки Бігуса” і заявив, що “використовувати тему заручників і полонених для політичних атак проти опонентів – це перетин “червоних ліній”.