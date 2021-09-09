Журналісти, які залишилися працювати в Афганістані, повідомили про катування та незаконні затримання з боку представників терористичної організації "Талібан".

Про це повідомляє BBC.

Журналісти афганської газети Etilaatroz розповіли, що хотіли зробити фото та написати про протести, які відбувалися в Кабулі після того, як владу в місті захопили таліби. Але їх затримали та били батогами й ногами.

Один з них, Такі Дарьябі, розповів, що його привезли до поліційного відділку, де сильно відлупцювали, залишивши величезні синці на тілі. Він був на протесті разом з фотографом Етілаатрозою Нематуллою Накді.

Пізніше представники газети розповіли, що таліби били їх електричними проводами, батогами, кийками. Через кілька годин їх відпустили, не пояснюючи причин затримання та катувань.

“Таліби відвели мене в окрему кімнату і скували мої руки наручниками. Я вирішив не захищатися, тому що думав, що вони битимуть мене значно сильніше, тому я ліг на підлогу, аби захистити хоча б передню частину свого тіла. В кімнату зайшли вісім осіб й почали мене бити… Палками, кийками, чимось гумовим – ксім, що у них було в руках. Шрам на моєму обличчі – слід від взуття, коли вони били мене ногами… Після цього я втратив свідомість, бо вони зупинилися. Потім мене відвезли в іншу кімнату чи будівлю, де були камери, й залишили мене”, – розповів журналіст.

Фотооператор розповів, що його також побили, після чого він знепритомнів, а через приблизно дві години його відпустили.

“Я ледь міг пересуватися, але таліби казали нам йти швидше. В мене був страшенний головний біль”, – розповів він, додавши, що під час протесту в Кабулі таліби майже відразу намагалися відібрати в нього фотоапарат. “Один з талібів штовхнув мене та наступив ногою на моє тіло, після цього вдарив мене обличчям по бетону, а потім були удари ногами по голові… Я думав, вони мене вб’ють”, – додав він.

На запитання, чому його б’ють, фотограф отримав відповідь: “Скажи дякую, що в тебе голова на плечах”.

За інформацією Міжнародної неурядової організації CPJ, тільки за останніх два дні в Афганістані затримали, але через кілька годин звільнили щонайменше 14 журналістів.

Таліби вже оголосили в Афганістані новий уряд та повідомили, що будь-які протести – незаконні.

Влада “Талібану” вже поставила країну на межу економічного колапсу. Банки в країні не працюють понад два тижні, запасів їжі залишилося на чотири тижні, таліби не хочуть впускати представників міжнародних організацій, які б допомогли населенню, надавши необхідну медичну чи гуманітарну допомогу. Вже в вересні до 14 мільйонів афганців можуть зіткнутися з проблемою голоду.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.