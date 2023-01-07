Про це повідомляє Reuters, посилаючись на національну спілку журналістів країни.
Зазначається, що на фото, які зробили журналісти у грудні, буцімто можна побачити темну пляму на сірих штанах 71-річного президента, де він стоїть під час виконання національного гімну на заході з нагоди введення в експлуатацію дороги.
Журналістів затримали у вівторок та середу. Наразі їх підозрюють у тому, що “вони знають, як з’явилося відео, на якому президент мочиться”.
Серед затриманих — оператори Джозеф Олівер та Мустафа Осман, відеоредактор Віктор Ладо, автор статті Джейкоб Бенджамін. Також Чербек Рубен і Джоваль Томбе з диспетчерської.
“Ми стурбовані тим, що ті, хто зараз затримані, перебувають під вартою довше, ніж це передбачено законом”, — сказав президент Спілки журналістів Південного Судану Патрік Ойет.
Як зазначив представник Комітету захисту журналістів у країнах Африки на південь від Сахари Мутокі Мумо, інцидент демонструє “загальну картину, коли співробітники служб безпеки вдаються до довільних затримань, коли посадовці вважають висвітлення подій несприятливим для себе”.
- Раніше в етері “24 каналу” речник командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат зауважив, що “ніхто не знає, крім російського керівництва, коли завдасть РФ удару по Україні”. Відтак у заголовках українських медіа відбувалась поетапна “мутація” новини.
- Наприкінці грудня в ЗМІ почали повідомляти про позбавлення акредитації для роботи в зоні бойових дій в Україні журналістки Матільде Кімер — кореспондентки громадської данської телерадіокомпанії DR, яка багато років працювала в Україні.