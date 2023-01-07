Про це повідомляє Reuters, посилаючись на національну спілку журналістів країни.

Зазначається, що на фото, які зробили журналісти у грудні, буцімто можна побачити темну пляму на сірих штанах 71-річного президента, де він стоїть під час виконання національного гімну на заході з нагоди введення в експлуатацію дороги. 

Журналістів затримали у вівторок та середу. Наразі  їх підозрюють у тому, що “вони знають, як з’явилося відео, на якому президент мочиться”.

Серед затриманих — оператори Джозеф Олівер та Мустафа Осман, відеоредактор Віктор Ладо, автор статті Джейкоб Бенджамін. Також Чербек Рубен і Джоваль Томбе з диспетчерської.

“Ми стурбовані тим, що ті, хто зараз затримані, перебувають під вартою довше, ніж це передбачено законом”, — сказав президент Спілки журналістів Південного Судану Патрік Ойет.

Як зазначив представник Комітету захисту журналістів у країнах Африки на південь від Сахари Мутокі Мумо, інцидент демонструє “загальну картину, коли співробітники служб безпеки вдаються до довільних затримань, коли посадовці вважають висвітлення подій несприятливим для себе”.