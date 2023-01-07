Шістьох журналістів Південного Судану затримали через поширення світлин, на яких видно, як президент Сальва Кіїр, ймовірно, "обмочився".

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на національну спілку журналістів країни.

Зазначається, що на фото, які зробили журналісти у грудні, буцімто можна побачити темну пляму на сірих штанах 71-річного президента, де він стоїть під час виконання національного гімну на заході з нагоди введення в експлуатацію дороги.

Журналістів затримали у вівторок та середу. Наразі їх підозрюють у тому, що “вони знають, як з’явилося відео, на якому президент мочиться”.

Серед затриманих — оператори Джозеф Олівер та Мустафа Осман, відеоредактор Віктор Ладо, автор статті Джейкоб Бенджамін. Також Чербек Рубен і Джоваль Томбе з диспетчерської.

“Ми стурбовані тим, що ті, хто зараз затримані, перебувають під вартою довше, ніж це передбачено законом”, — сказав президент Спілки журналістів Південного Судану Патрік Ойет.

Як зазначив представник Комітету захисту журналістів у країнах Африки на південь від Сахари Мутокі Мумо, інцидент демонструє “загальну картину, коли співробітники служб безпеки вдаються до довільних затримань, коли посадовці вважають висвітлення подій несприятливим для себе”.