Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Привіт, мій новий рік! Я жива – і це найбільше досягнення року минулого. Постояла подумки на краю – і отримала ще більше внутрішньої свободи. Побачила себе нову – і відчула, що цією свободою можна поділитися. І підтримати інших. Тих, хто зіткнувся з онкологією в час пандемії: такий собі особливий джек-пот. Але шанс одужати – є. І чим раніше почати боротьбу – тим вищий“, – йдеться в повідомленні.

Мазур також розповіла, хто надихнув її на боротьбу з онкологією.

“Мене надихала одна глядачка. Яка написала: ваша робота в ефірі доводить нам, що перемогти – можна. Тепер хочу переконати, що і візуальних наслідків цієї боротьби особливо боятися не варто. Бо головне – очистити організм. А волосся – відросте. І життя підкине вам новий образ: який може виявитись несподівано симпатичним. Навіть модним і актуальним: як виявилось в моєму випадку “, – пояснила вона.

“В цьому номері Marie Claire – моє послання тим, хто вчиться сміливості: приймати себе – і любити себе – і в біді, і в радості. Хто наважується змінити життя – після онкології. Йде вчитися танцям. Йде на йогу. Починає медитувати. Наповнює себе любов’ю. Бо тільки так – зможемо поділитися нею з іншими. Не бійтеся змін. Повірте у себе і свої сили. Довіртеся небу: там справді дививожним чином підказують нам шлях. Як виконали бажання моє“, – додала телеведуча.