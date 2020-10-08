Українська журналістка Яніна Соколова в четвер, 8 жовтня, побувала на допиті в Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про "вагнерівців".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Соколову викликали до ДБР як свідка (за фактом “можливого розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, яке викликало тяжкі наслідки”).

Йдеться про публікацію інформації про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання групи бойовиків приватної військової кампанії “Вагнера”. Відповідне кримінальне провадження було розпочато 19 серпня.

“Допит у ДБР – це продовження історії сюра, в якому ми зараз живемо, коли люди, котрі говорять правду в нашій країні, змушені виправдовуватися, проти них відкривають кримінальні справи. Або їх як свідків запрошують до Держбюро розслідувань”, – зазначила Соколова в коментарі журналістам перед допитом.

Вона пояснює таку ситуацію двома можливими причинами: спробами “відвернути увагу від справжнього розслідування щодо причин зливу спецоперації по “вагнерівцям”, а також спробами залякати українських журналістів, які говорять правду.

“Мені хочеться Володимиру Олександровичу (Зеленському, – ред.), нашому президенту, голові Офісу президента (Андрію Єрмаку, – ред.) сказати, що залякати вже не вийде. Нехай вони пам’ятають, що ми живемо в країні з дуже міцним громадянським суспільством” , – наголосила Соколова.

Вона запевнила, що журналісти і далі будуть говорити правду, “незважаючи на кримінальні справи і тиск”.

За підсумками допиту Соколова повідомила, що не може розголошувати всю інформацію через таємницю досудового слідства.

“За відчуттями дійсно шукають людину або групу людей, які злили цю інформацію. Я зараз говорю не про спецоперацію, а про інформацію (про її провал, – ред.)”, – розповіла Соколова.

За словами журналістки, всі питання на допиті в ДБР в основному стосувалися того, як вона отримала інформацію про операцію з “вагнерівцями”. Соколова заявила, що отримала флешку з даними “від анонімного джерела в одному з ресторанів Києва” (її “поклали на стілець” в закладі), а друга частина даних була отримана по електронній пошті.

“Вся ця інформація вже була мною давно оприлюднена. Нічого нового, думаю, я сьогодні не сказала. І коло осіб, з якими я спілкувалася, досить вузьке”, – зазначила журналістка.

Соколова запевнила, що готова співпрацювати зі слідством й надати флешку слідству.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, глава комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.