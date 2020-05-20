Відповідний пост вона виклала на своїй сторінці в Facebook.

За словами МакГаффі, в парку підстригли траву, але в тій частині, де можна гуляти – трава на місці.

“У Маріїнці підстригли траву – до пресконференції Зеленського мабуть, позавчора була майже по пояс. Весь “задник” Маріїнського палацу оточений, але по алеї з видом на стадіон Динамо пройти можна. Нас із Цилею ввічливо, але наполегливо співробітники відповідних органів попросили не ходити там, де ми ходимо – щоб не заважати роботі , так би мовити. Я не шукаю зради – просто розповідаю. До речі, у тій частині, в якій гуляти можна – трава на місці”, – написала журналістка.