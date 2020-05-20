Відповідний пост вона виклала на своїй сторінці в Facebook.
За словами МакГаффі, в парку підстригли траву, але в тій частині, де можна гуляти – трава на місці.
“У Маріїнці підстригли траву – до пресконференції Зеленського мабуть, позавчора була майже по пояс. Весь “задник” Маріїнського палацу оточений, але по алеї з видом на стадіон Динамо пройти можна. Нас із Цилею ввічливо, але наполегливо співробітники відповідних органів попросили не ходити там, де ми ходимо – щоб не заважати роботі , так би мовити. Я не шукаю зради – просто розповідаю. До речі, у тій частині, в якій гуляти можна – трава на місці”, – написала журналістка.
- Раніше повідомлялося, що 20 травня, Зеленський дасть пресконференцію за підсумками року перебування при владі.
- Журналістів Інтернет-видання “Букви” відмовилися акредитувати на підсумкову пресконференцію Президента України Володимира Зеленського. У пресслужбі Зеленського заявили, що це через коронавірус.
- Активісти руху “Хто замовив Катю Гандзюк?” оголосили про намір прийти на пресконференцію і запитати у Володимира Зеленського, коли винні будуть покарані.