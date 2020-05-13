Про це написала журналістка видання “Радіо Свобода” Марина Ступак на своїй сторінці в Facebook.

“У мене, може, питання трохи риторичне, але звідки інфа, яка була відома тільки поліції, знають через 8 годин злодії? Ніколи не топила за “зраду”, але реформа поліції говорите? В поліції сказали:” Ой, а ми не знаємо, стався якийсь витік інформації “, – написала журналістка.

Вона написала, що отримує дзвінки, під час яких шахраї повідомляють їй інформацію, відому тільки поліцейським.