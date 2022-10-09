7 жовтня в етері телеканалу "Київ" вийшов репортаж про порушників комендантської години. Під час спілкування з юнаком журналістка Анжеліки Музиченко самовільно переглянула вміст чужого телефону та піддала осуду за знайдене відео з порнографією. Згодом телеканал перепросив власника смартфона за поведінку медійниці.

Про це йдеться у заяві каналу.

23-річного хлопця затримали за порушення комендантської години у столиці. Тероборонівець змусив порушника віджиматися й дозволив показати його обличчя.

Втім, на відео порушення не лише з боку представників ТрО. Журналістка комунального телеканалу “Київ” Анжеліки Музиченко без дозволу переглянула вміст чужого телефону та почала чинити моральний тиск на юнака.

“Тероборонівці затримали ще одного нічного гуляку. Беруть телефон на перевірку, і.. шок: у смартфоні сотня фото й відео сексуального характеру”, — зазначає журналістка.

Спочатку на відео зреагували у соцмережах. Так, засновниця Громадської організації “Культура проти хамства” Юлія Нікітіна зауважила, що “журналістка” прокоментувала цю подію у стилі російської Скабєєвої: “ШОК! У смартфоні відео сексуального характеру!!”.

“Я не знаю, може на телеканалі працюють неповнолітні, їй 13 і тому подібне для цієї дурепи прям аж шок”, – прокоментувала Нікітіна.

Вона також поцікавилася, коли та як керівництво муніципального телеканалу “Київ” “буде покарано за подібне знущання з людської гідності”.

Вже згодом телеканал перепросив за матеріал та поведінку медійниці. На журналістку наклали адміністративні санкції: її відсторонили від роботи.

У пресслужбі каналу зауважили, що наявність комендантської години з вимогою не пересуватися містом без перепустки є цілком логічною та зрозумілою вимогою воєнного часу. Закон один для всіх і його потрібно поважати, саме тому регулярно порушують в суспільстві тему недотримання обмежень.

“Разом із тим телеканал “Київ” категорично не згодний з показаним епізодом у крайньому сюжеті за участю 23-річного порушника, його допитом нашою журналісткою та показом в ефірі особистої інформації, шо містилась в його телефоні. Ми визнаємо помилку, яка була допущена нами при виході даного сюжету без купюр”, – пояснюють позицію каналу.

Там погодились, що знятий журналісткою каналу матеріал не відповідає журналістським стандартам, неупередженості, внутрішнім редакційним правилам та поняттям етики. Показаний епізод є втручання в особисте життя та порушенням прав людини.

“Від адміністрації та колективу телеканалу приносимо щирі вибачення власнику телефону”, – йдеться у заяві.

Наразі телеканал проводить внутрішнє розслідування щодо причин випуску редакторською групою сюжету саме в такому форматі. Адміністрація каналу ще раз закликала киян “не порушувати комендантську годину”.

Проте, журналіст “Детектор медіа” Отар Довженко зауважив, що телеканал — очевидно, вже начуваний про інститут репутації, — швидко перепросив і оголосив про “відсторонення” авторки та про розслідування, яке має з’ясувати, чому редакторська група випустила цей сюжет в ефір.

“Загорнувши вибачення та інформацію про санкції проти авторів сюжету в позитивчик — за всіма правилами піару. В кінці там заклик до всіх не порушувати комендантську годину. Цинічненько”, – вважає журналіст.

За його словами, сама журналістка, судячи з її коментарів у сторіз, нічого не зрозуміла і вважає, що стала жертвою незаслуженого “хейту”. І розглядає це як форму… популярності.

Довженко пояснює, що у журналістки, яка спостерігала як порушують права хлопця, мав спрацювати професійний інстинкт пошуку правди і захисту прав, а натомість спрацював інстинкт пошуку “смаженого”.

Він припускає, що молоді репортери беруть за зразок “семеновщину” з каналів Медведчука і їм подібних.

Довженко сумнівається, чи покарання допоможе журналістці змінити підходи та чи щось взагалі допоможе редакторам, які пропустили цей сюжет в етер. Але, резюмує він, цю ситуацію важливо проговорити до кінця, аби всі запам’ятали, що журналіст не має права нікого допитувати і нікого принижувати.