Про це сам Стерненко написав у Facebook.

“13 червня на УП виходить новий матеріал авторства тієї ж Лукашової. Заголовок “Підозра року. Пояснюємо версію слідства у справі Стерненка. Я гадав, що пояснювати сутність обвинувачення – справа прокурора.

Виявляється, прокурором виступає тут вже “УП”, – зазначив Стерненко.

За його словами, в статті про процес, який фактично ще й не розпочався, і в якому сторона Стерненка ще не встигла викласти свою позицію, показується виключно позиція звинувачення і адвоката нападників Свириденка.

Сергій Стерненко також зазначає, що “Українська правда” процитувала пост СБУ, в якому грубо порушила ст. 62 КУ і ст. 6 Конвенції, заявивши без рішення суду про те “як було насправді”.

“Але найбільше обурення у мене викликає історія з публікацією моєї підозри та клопотання про обрання запобіжного заходу. “УП” оприлюднила ці документи, отримавши їх, очевидно, від СБУ або ОГПУ”, – сказав Стерненко.

За словами Сергія, раніше Соня Лукашова вже намагалася отримати і від його адвокатів текст підозри – “причому не проханням, а банальним введенням одного з адвокатів в оману”.

“Вона написала Віталію Коломійцю та попросила надати копію документа, пославшись на те, що це питання нібито вже узгоджено із іншим моїм адвокатом – із Масі Найємом. Віталій уточнив у Масі, і той, звісно ж, сказав, що це брехня. Коли Лукашовій вказали на те, що Масі нічого не узгоджував, то вона стала казати, що мабуть щось неправильно зрозуміла. Але фактично вона намагалась надурити одного з моїх адвокатів з метою отримання копії процесуальних документів. Не отримавши їх від нас, їй ці документи надала сторона обвинувачення”, – зазначив Сергій Стерненко.

Стерненко підкреслює, що цією публікацією хоче застерегти інших “бути уважними при спілкуванні з цим виданням”.

“Вас можуть спробувати обдурити або використовувати текст або інші матеріали, на які ви не надасте дозволу для публікації”, – підсумує Сергій Стерненко.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.