Про це сама журналістка повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Ось така ситуація. Тримайте за мене кулаки“, – написала вона.
При цьому журналістка також опублікувала відеозапис, на якому видно чергу з машин швидкої допомоги в Олександрівській лікарні Києва.
На відео також видно лікарів в спеціальних захисних костюмах.
Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.