Про це сама журналістка повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Ось така ситуація. Тримайте за мене кулаки, написала вона.

При цьому журналістка також опублікувала відеозапис, на якому видно чергу з машин швидкої допомоги в Олександрівській лікарні Києва.

На відео також видно лікарів в спеціальних захисних костюмах.

Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.