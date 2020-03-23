Журналістка видання "Лівий берег" Анна Стешенко була госпіталізована з підозрою на атиповий коронавірус.

Про це сама журналістка повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Ось така ситуація. Тримайте за мене кулаки“, – написала вона.

При цьому журналістка також опублікувала відеозапис, на якому видно чергу з машин швидкої допомоги в Олександрівській лікарні Києва.

На відео також видно лікарів в спеціальних захисних костюмах.

<noscript><iframe title="Госпитализация больного с подозрением на коронавирус в Александровскую больницу" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/dWJWNdC7gTs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.