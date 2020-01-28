Журналістку Washington Post відсторонили від роботи через твіт про Кобі Брайанта та згвалтування

Про це повідомляє The Washington Post.
Так, даний твіт викликав люту реакцію в соціальних мережах, причому багато хто визнав недоречним його публікацію всього через кілька годин після того, як Брайант і його дочка Джіанна загинули в результаті аварії гелікоптера недалеко від Лос-Анджелеса.
Після публікації Сонмез заявила, що їй погрожували смертю і згвалтуванням, а її домашня адреса була розміщена в Інтернеті, через що вона була змушена ночувати в готелі. На даний момент менеджери редакції вивчають цей епізод.
У публікації журналістки містилося посилання на статтю видання The Daily Beast від 2016 року, в якій розповідалися подробиці звинувачення в згвалтуванні щодо Брайанта з боку 19-річної жінки, що працює в готелі в Колорадо, який баскетболіст відвідав в 2003 році. Тоді Брайанту було пред’явлено звинувачення в сексуальному насильстві, але звинувачення були зняті після того, як жінка відмовилася давати свідчення. Баскетболіст зізнався, що мав сексуальні стосунки з нею, але стверджував, що вони були узгодженими. Пізніше він вибачився перед постраждалою, визнавши, що вона все ж не давала своєї згоди.
- Аварія вертольота сталася вранці 26 січня в Калабасасі – місті, розташованому в окрузі Лос-Анджелеса. Загибель 41-річного Кобі Брайанта офіційно підтвердила влада.
- Під час аварії вертольота загинула його 13-річна дочка Джіанна.