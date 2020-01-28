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Журналістку Washington Post відсторонили від роботи через твіт про Кобі Брайанта та згвалтування

Журналістку видання The Washington Post Феліцію Сонмез (Felicia Sonmez) відсторонили від роботи через публікацію в Twitter посилання на статтю, в якій розповідалося про звинувачення загиблого баскетболіста Кобі Брайанта в згвалтуванні.

Вівторок, 28 січня 2020, 17:27

Про це повідомляє The Washington Post.

Так, даний твіт викликав люту реакцію в соціальних мережах, причому багато хто визнав недоречним його публікацію всього через кілька годин після того, як Брайант і його дочка Джіанна загинули в результаті аварії гелікоптера недалеко від Лос-Анджелеса.

Після публікації Сонмез заявила, що їй погрожували смертю і згвалтуванням, а її домашня адреса була розміщена в Інтернеті, через що вона була змушена ночувати в готелі. На даний момент менеджери редакції вивчають цей епізод.

У публікації журналістки містилося посилання на статтю видання The Daily Beast від 2016 року, в якій розповідалися подробиці звинувачення в згвалтуванні щодо Брайанта з боку 19-річної жінки, що працює в готелі в Колорадо, який баскетболіст відвідав в 2003 році. Тоді Брайанту було пред’явлено звинувачення в сексуальному насильстві, але звинувачення були зняті після того, як жінка відмовилася давати свідчення. Баскетболіст зізнався, що мав сексуальні стосунки з нею, але стверджував, що вони були узгодженими. Пізніше він вибачився перед постраждалою, визнавши, що вона все ж не давала своєї згоди.

Теги: Washington Post

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