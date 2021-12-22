22 грудня Міністерство оборони України оприлюднило наказ від 11.10.2021 року №313, яким затверджено перелік галузей для жінок, що мають бути поставлені на військовий облік. Серед них професії журналіста, бібліотекара, головного бухгалтера, менеджера, юриста тощо.

Про це повідомляють в АрміяInform.

Перелік містить 35 фахових напрямів, кожен з яких, становить десятки окремих спеціальностей господарської діяльності: від громадського харчування, юриспруденції та економіки до видавництва та поліграфії, йдеться у повідомленні.

Роботодавці мають контролювати, чи встали на військовий облік жінки, які вже працюють на підприємствах. Також роботодавці повинні перевіряти військово-облікові документи жінок, які влаштовуються на роботу.

За порушення правил військового обліку жінкам загрожують штрафи від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне, протягом року, порушення, а також вчинення такого порушення в особливий період, передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, від 850 до 1700 гривень.

Роботодавцям же загрожують більші штрафи за порушення цих правил. За бездіяльність або сприяння правопорушниці на підприємства можуть накласти штраф від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, від 5100 до 8500 гривень.

На жінок, старше 60 років, ці правила не поширюються.