Під час сьогоднішніх протестів в Міннеаполісі через вбивство афроамериканця поліцейськими, були затримані журналісти телеканалу CNN.

Про це повідомляє CNN.

Під час сьогоднішніх протестів у зв’язку зі смертю афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув в результаті жорстокого затримання співробітниками поліції, правоохоронці затримали знімальну групу телеканалу — кореспондента Омара Хіменеса, продюсера Білла Кіркоса і фотокореспондента Леонель Мендес.

Знімальна група висвітлювала в прямому ефірі події, що відбуваються в районі проведення протестів. Прибулі на місце події правоохоронці через гучномовець попередили учасників акції протесту, що їм слід негайно розійтися або вони будуть заарештовані.

Один з учасників акції пробіг повз знімальну групу. Після правоохоронці наблизилися до співробітників телеканалу, маючи намір заарештувати протестувальника.

Під час спілкування з поліцейськими кореспондент Хіменес показав їм посвідчення та повідомив, що є журналістом. Один з поліцейських схопив Хіменеса за руку, поки той говорив, а потім надягнув на нього наручники і повів. Так само сталося з Кіркосом та Мендес.

Це було зафіксовано на камеру:

За словами правоохоронців, причиною для затримання стало те, що репортери нібито заважали їм. Однак Хіменес поінформував офіцера, що знімальна група готова переміститися в будь-яке зручне для них місце.

Потім команду CNN доставили до поліцейської дільниці. Губернатор Міннесоти Тім Уолз зв’язався з президентом CNN Worldwide Джеффом Цукером, щоб вибачитися, та пообіцяв звільнити журналістів.

Незабаром журналістів відпустили. Ось як інцидент прокоментувала прес-служба поліції:

“Під час розчищення вулиць та відновлення порядку на Лейк-стріт та Снеллінг-авеню солдати державного патруля заарештували чотирьох осіб, в тому числі трьох членів команди CNN. Троє були звільнені після того, як було підтверджено, що вони є представниками ЗМІ”.

Варто зазначити, що ще одному репортеру CNN, Джошу Кемпбеллу, правоохоронці дозволили залишитися на місці.

“Я назвав себе… Вони сказали: “Добре, тобі можна перебувати в цьому районі”. До мене ставились зовсім інакше, ніж до Хіменеса”, — сказав Кемпбелл.

Журналісти звернули увагу на те, що двоє з трьох затриманих співробітників каналу — не бiлi: Хіменес темношкірий і латиноамериканець, Мендес — латиноамериканець.