Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на спікера штабу Віталія Саранцева.
Він повідомив, що “фото та відеоматеріали надасть апарат президента”, оскільки штаб ООС не є організатором.
“Робота преси на даному заході не передбачена. На жаль. Не будемо ні ми працювати, ні ви. Це не наше рішення. Ми цей захід тільки забезпечуємо – даємо технічну допомогу, медичну, охорону. Рішення приймають не в штабі ООС”, – наголосив Саранцев.
За його словами, Банкова пообіцяла надати всі відеоматеріали.
“Офіс президента пообіцяв надати всі стріми, які вони там по можливості зроблять, і відео. Максимально швидко вони все передадуть і нам, і вам”, – розповів Саранцев.
Інформацію про те, що журналістів не допустять до обміну, він підтвердив і в коментарі “Громадському”.
“Ми не відмовляли в акредитації журналістів, тому що у нас немає таких повноважень. Штаб ООС не є організатором даного заходу (обміну полонених — ред.). Сили ООС лише забезпечують проведення заходу, але не організовують його”, – зазначив Саранцев.
Він уточнив, що в штабі зібрали список журналістів, які зверталися за акредитацією на обмін. Саранцев запевнив, що в разі надходження відповідного наказу представників ЗМІ можуть допустити до заходу.
- Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив дату обміну полоненими особами між Україною та бойовиками.