У прес-центрі операції Об'єднаних сил відмовили представникам ЗМІ в акредитації на обмін полоненими, який повинен відбутися завтра, 29 грудня, на КПВВ "Майорське".

Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на спікера штабу Віталія Саранцева.

Він повідомив, що “фото та відеоматеріали надасть апарат президента”, оскільки штаб ООС не є організатором.

“Робота преси на даному заході не передбачена. На жаль. Не будемо ні ми працювати, ні ви. Це не наше рішення. Ми цей захід тільки забезпечуємо – даємо технічну допомогу, медичну, охорону. Рішення приймають не в штабі ООС”, – наголосив Саранцев.

За його словами, Банкова пообіцяла надати всі відеоматеріали.

“Офіс президента пообіцяв надати всі стріми, які вони там по можливості зроблять, і відео. Максимально швидко вони все передадуть і нам, і вам”, – розповів Саранцев.

Інформацію про те, що журналістів не допустять до обміну, він підтвердив і в коментарі “Громадському”.

“Ми не відмовляли в акредитації журналістів, тому що у нас немає таких повноважень. Штаб ООС не є організатором даного заходу (обміну полонених — ред.). Сили ООС лише забезпечують проведення заходу, але не організовують його”, – зазначив Саранцев.

Він уточнив, що в штабі зібрали список журналістів, які зверталися за акредитацією на обмін. Саранцев запевнив, що в разі надходження відповідного наказу представників ЗМІ можуть допустити до заходу.