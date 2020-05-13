Хоча Верховна Рада України відновить роботу в режимі пленарних засідань із 18 травня, журналістів найближчим часом не пускатимуть в ложу преси в залі ВР.

Про це заявив сьогодні на брифінгу спікер Парламенту Дмитро Разумков.

Так, наразі для журналістів відкритий лише пресцентр Верховної Ради на третьому поверсі будівлі. При цьому обмежено доступ до ложі преси й кулуарів Парламенту.

Разумков дав зрозуміти, що такий стан речей поки що не змінюватиметься.

“При всій повазі, колеги, поки це неможливо. Це робити не будемо, тому що ми повертаємося до роботи, але (доступ, – ред.) відвідувачів, частини апарату і загальний доступ для журналістів поки забезпечити не зможемо”, – наголосив Разумков, відповідаючи на запитання, чи можуть пустити представників ЗМІ хоча б у ложу преси.

Він пояснив, що це пов’язано з режимом “певного карантину не тільки в будівлях на Грушевського, 5 (мова йде про будівлю ВР, – ред.), але і в інших будівлях, в яких працюють співробітники Апарату ВРУ”.

Разумков не уточнив, коли саме можуть зняти обмеження для журналістів, але зауважив, що це станеться, коли країна вийде з карантину.

“Я думаю, що коли ми побачимо, що країна все ж виходить з карантинного режиму, ми повернемося до звичного і для вас, і для нас режиму роботи”, – запевнив спікер ВР.

За словами Разумкова, порядок денний наступних засідань Ради ще формується, а режим роботи нардепів, швидше за все, не змінюватиметься

“І так передбачено перерву з 14:00 до 16:00. Цього часу цілком достатньо, щоб провести санітарно-епідеміологічні заходи в залі Верховної Ради України і знову повернутися до роботи”, – зазначив він.

(На відео – з 6:20)