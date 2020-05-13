Про це заявив сьогодні на брифінгу спікер Парламенту Дмитро Разумков.
Так, наразі для журналістів відкритий лише пресцентр Верховної Ради на третьому поверсі будівлі. При цьому обмежено доступ до ложі преси й кулуарів Парламенту.
Разумков дав зрозуміти, що такий стан речей поки що не змінюватиметься.
“При всій повазі, колеги, поки це неможливо. Це робити не будемо, тому що ми повертаємося до роботи, але (доступ, – ред.) відвідувачів, частини апарату і загальний доступ для журналістів поки забезпечити не зможемо”, – наголосив Разумков, відповідаючи на запитання, чи можуть пустити представників ЗМІ хоча б у ложу преси.
Він пояснив, що це пов’язано з режимом “певного карантину не тільки в будівлях на Грушевського, 5 (мова йде про будівлю ВР, – ред.), але і в інших будівлях, в яких працюють співробітники Апарату ВРУ”.
Разумков не уточнив, коли саме можуть зняти обмеження для журналістів, але зауважив, що це станеться, коли країна вийде з карантину.
“Я думаю, що коли ми побачимо, що країна все ж виходить з карантинного режиму, ми повернемося до звичного і для вас, і для нас режиму роботи”, – запевнив спікер ВР.
За словами Разумкова, порядок денний наступних засідань Ради ще формується, а режим роботи нардепів, швидше за все, не змінюватиметься
“І так передбачено перерву з 14:00 до 16:00. Цього часу цілком достатньо, щоб провести санітарно-епідеміологічні заходи в залі Верховної Ради України і знову повернутися до роботи”, – зазначив він.
(На відео – з 6:20)
- Раніше кореспондент #Букв, перебуваючи в ложі преси, сфотографував пікантне листування нардепа від “Слуги народу” Богдана Яременка. Під час роботи в сесійній залі Парламенту нардеп листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей.
- Згодом Богдан Яременко, виступаючи з парламентської трибуни, оголосив, що публікація його листування є кримінальним злочином, за який загрожує від 3 до 7 років в’язниці.
- Через скандал навколо листування фракція “Слуги народу” прийняла рішення переобрати голову комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і відправити Богдана Яременка у відставку з цієї посади.
- 17 січня Верховна Рада звільнила нардепа Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики і призначила йому заміну.