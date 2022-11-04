Про це повідомляє Associated Press.

У матеріалі проаналізовані записи з камер відеоспостереження, перехоплені ворожі телефонні розмови.

Вдалося з’ясувати, що окупанти проводили в Бучі “фільтрацію”. Росіяни ходили по домівках місцевих та виявляли “потенційно небезпечних” мешканців. Військові РФ мали перелік з прізвищами, надані спецслужбами Росії. Якщо особу підозрювали у співпраці зі Збройними силами України, то одразу катували й вбивали.

Найбільше постраждала вулиця Яблонська. Там, в офісній будівлі номер 144, російські військові організували “штаб”, де вбили близько 40 мирних мешканців..

На перехоплених записах російські солдати зізнаються своїм родичам, що розстрілювали мирне населення, а для того, аби було “легше” вбивати якомога більше цивільних окупанти розпивали спиртне. На їхню думку, без алкоголю життя видавалося занадто нестерпним.