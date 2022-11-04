Про це повідомляє Associated Press.
У матеріалі проаналізовані записи з камер відеоспостереження, перехоплені ворожі телефонні розмови.
Вдалося з’ясувати, що окупанти проводили в Бучі “фільтрацію”. Росіяни ходили по домівках місцевих та виявляли “потенційно небезпечних” мешканців. Військові РФ мали перелік з прізвищами, надані спецслужбами Росії. Якщо особу підозрювали у співпраці зі Збройними силами України, то одразу катували й вбивали.
Журналісти Associated Press опублікували матеріали розслідування про те, як російські військові на початку березня вбивали цивільних у Бучі: https://t.co/iRNqascLVD
У матеріалі проаналізовані записи з камер відеоспостереження, перехоплені ворожі телефонні розмови. pic.twitter.com/BkADtZEu5Y
— Букви (@Bykvu) November 4, 2022
Найбільше постраждала вулиця Яблонська. Там, в офісній будівлі номер 144, російські військові організували “штаб”, де вбили близько 40 мирних мешканців..
На перехоплених записах російські солдати зізнаються своїм родичам, що розстрілювали мирне населення, а для того, аби було “легше” вбивати якомога більше цивільних окупанти розпивали спиртне. На їхню думку, без алкоголю життя видавалося занадто нестерпним.
- У місті Буча в Київській області, яке постраждало від російської окупації на початку повномасштабної війни, почали ховати загиблих цивільних у безіменні могили.
- Правоохоронці провели обшуки у мародерів, які грабували ломбарди у Бучі під час активних бойових дій.
- Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер звернув увагу на деталі звіту щодо широкомасштабної війни Росії проти України. Також він вказав на докази, які показують, що російські війська здійснювали цілеспрямовані організовані вбивства та зґвалтування мирних жителів у Бучі.