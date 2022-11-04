Журналісти інформаційної агенції Associated Press разом з аналітиками опублікували матеріали розслідування про те, як російські військові на початку березня масово вбивали цивільних у Бучі.

Про це повідомляє Associated Press.

У матеріалі проаналізовані записи з камер відеоспостереження, перехоплені ворожі телефонні розмови.

Вдалося з’ясувати, що окупанти проводили в Бучі “фільтрацію”. Росіяни ходили по домівках місцевих та виявляли “потенційно небезпечних” мешканців. Військові РФ мали перелік з прізвищами, надані спецслужбами Росії. Якщо особу підозрювали у співпраці зі Збройними силами України, то одразу катували й вбивали.

Журналісти Associated Press опублікували матеріали розслідування про те, як російські військові на початку березня вбивали цивільних у Бучі: https://t.co/iRNqascLVD У матеріалі проаналізовані записи з камер відеоспостереження, перехоплені ворожі телефонні розмови. pic.twitter.com/BkADtZEu5Y — Букви (@Bykvu) November 4, 2022

Найбільше постраждала вулиця Яблонська. Там, в офісній будівлі номер 144, російські військові організували “штаб”, де вбили близько 40 мирних мешканців..

На перехоплених записах російські солдати зізнаються своїм родичам, що розстрілювали мирне населення, а для того, аби було “легше” вбивати якомога більше цивільних окупанти розпивали спиртне. На їхню думку, без алкоголю життя видавалося занадто нестерпним.