У місті Буча на околиці Києва виявлено братську могилу, встановила команда CNN. Тіла почали тут ховати на території храму Андрія Первозванного і Всіх Святих, у перші дні війни.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Журналісти CNN бачив щонайменше 12 тіл у мішках, завалені в могилу. Деякі вже були частково покриті.

За словами мешканців, на місці вже поховано більше тіл. Вони сказали, що тут поховані переважно мирні жителі, які загинули у боях під Бучею. Місцеві розповіли, що там поховано близько 150 людей.

Мер Бучі в публічних виступах заявив, що на місці можуть бути поховані до 300 жертв. Журналісти CNN не змогли незалежно перевірити ці цифри чи особи та національність похованих у могилі.

Земля на території церкви, схоже, була нещодавно перекопана, тому цілком можливо, що там поховано більшу кількість тіл. Старший міжнародний кореспондент CNN Фред Плейтген, продюсер Васко Котовіо, продюсер Дарія Маркіна та фотожурналіст Байрон Блант також бачили, як люди на місці братської могили плакали й шукали тіла загиблих близьких.