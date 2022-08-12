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Журналісти «Еспресо» вимагають встановити, хто й навіщо незаконно збирає інформацію про Віталія Портникова

Колектив телеканалу "Еспресо" звернувся до уповноважених правоохоронних органів з вимогою швидко і неупереджено встановити, хто і з якою метою незаконно збирає інформацію про відомого українського журналіста та публіциста Віталія Портникова.

П’ятниця, 12 серпня 2022, 18:25
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Про це повідомляється на сайті телеканалу.

У заяві зазначається, що йдеться не лише про незаконне прослуховування, але і про свободу журналістської діяльності та безпеку незалежного професійного журналіста: “Будь-які спроби переслідування журналістів чи тиску на них є неприпустимими в правовій демократичній державі, особливо під час війни”, — наголосили журналісти “Еспресо”.

Зауважується, що тенденції переслідування журналістів, незаконного втручання в їх приватне та професійне життя, так само як і припинення мовлення незалежних медіа, є прерогативою авторитарних режимів, з яким, зокрема, Україна сьогодні бореться як на полі бою, так і в інформаційному просторі, а тому не може наслідувати подібні практики.

“Ми також звертаємось до наших колег-журналістів – представників інших засобів масової інформації пильно стежити за даною справою. Ми просимо українську владу взяти під особистий контроль розслідування даної справи та гарантувати захист нашому колезі”, — резюмували в матеріалі.

Теги: Віталій Портников, Еспресо, прослуховування, російсько-українська війна

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