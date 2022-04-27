Один із населених пунктів, що постраждав від російських військових – село Богданівка Броварського району. Окупація, яка тривала близько місяця, місцевим мешканцям запам’ятається назавжди через особливу жорстокість з боку російських військових. Наразі свідчення жителів Богданівки лягають в основу кримінальних проваджень, в яких військовослужбовці РФ, поіменно, відповідатимуть за вчинені ними злочини.

Про це повідомляється у матеріалі журналістів “Схем“.

Журналісти ідентифікували двох представників так званих “миротворчих військ” – капітана та майора з 15-ої окремої мотострілецької бригади російської армії. Броварська окружна прокуратура Київської області 27 квітня заочно повідомила цим двом військовим про підозру – за статтею “порушення законів та звичаїв війни”. А саме – вони катували українського військовополоненого та цивільного – місцевого священнослужителя.

Чоловіки запам’ятали своїх катів і згодом впізнали двох із них на фото, що їм показували прокурори Броварської окружної прокуратури, співробітники Броварського управління СБУ та детективи НАБУ, які спільно працювали над розкриттям злочинів.

Обоє російських військових служать у 15-тій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді, у військовій частині 90600. Місце розташування – Самарська область.

Бригаду називають “миротворчою”, оскільки її військові виконували “миротворчі завдання у зонах збройних конфліктів” Північної Осетії, Придністров’я та Абхазії.

Кат №1: Олександр “Метал” Васильєв

Вже під час повномасштабної війни проти України, у квітні, Васильєву виповнилося рівно 40 років.

За даними правоохоронців, майор Васильєв має прізвисько “Метал”. З фото, знайдених журналістами, стає зрозуміло – чому.

Васильєв також є учасником самарського мотоклубу Wind of freedom.

Жінка поруч з ним – найімовірніше, дружина. Бо має таке ж прізвище – Ольга Васильєва. На запитання користувача “ВКонтакте” про те, з якою метою її чоловік приїхав в Україну воювати, вона не відповіла і закрила можливість надсилати їй повідомлення.

І саме на їхньому спільному фото журналісти ідентифікували другого ката з Богданівки. Праворуч, теж з дружиною.

Кат №2: Олексій “Шмель” Булгаков

Олексій Булгаков – він же Валентин Сергійович Доран, він же Олексій Іванов.

Цей військовослужбовець має декілька сторінок у соцмережах під різними іменами, але всюди на фото – він. За даними українських правоохоронців, Булгаков – капітан, має прізвисько “Шмель”. Йому теж 40 років, як і Васильєву. Серед груп, в яких він є учасником – “Военная разведка России”. Разом з дружиною виховує двох дітей.

Наразі свідчення бійця тероборони села та священнослужителя – в основі кримінального провадження, яке Броварська окружна прокуратура відкрила 11 квітня. Про підозру двом російським військовим заочно повідомили 27 квітня.

У прокуратурі кажуть – це лише початок. Справ буде більше. Правоохоронці продовжують працювати з місцевими жителями раніше окупованих територій, збираючи свідчення, що дасть змогу встановити поіменно військовослужбовців РФ, які скоїли конкретні нелюдські злочини на території України.