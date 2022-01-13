Стало відомо, що мобільні телефони десятків журналістів і правозахисників у Сальвадорі неодноразово зламувалися за допомогою складного шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

Про це повідомляє американський новинний портал Axios.

Звітуючи про свої останні висновки щодо використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus ізраїльської фірми NSO Group, Citizen Lab Університету Торонто заявила, що на початку 2020 року виявила оператора Pegasus, який працює майже виключно в Сальвадорі.

Прессекретар президента Сальвадору Наїба Букеле Софія Медіна заявила, що Сальвадор жодним чином не пов’язаний з Pegasus і не є клієнтом NSO Group. За її словами, уряд не має ліцензій на використання такого типу програмного забезпечення.

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За словами Медіни, 23 листопада вона також отримала сповіщення від Apple, про те, що вона може стати жертвою злому, спонсорованого державою. Вона зазначила, що міністр юстиції та безпеки Сальвадору отримав те саме повідомлення того дня.

Citizen Lab провела криміналістичний аналіз 37 пристроїв після того, як власники запідозрили, що вони можуть бути мішенню злому. Їхнє розслідування, проведене за допомогою Access Now, було перевірено лабораторією безпеки Amnesty International.

Агресивність і наполегливість злому вражають. Я бачив багато справ Pegasus, але особливо тривожним у цій справі було його зіставлення з фізичними погрозами та насильницькими висловлюваннями проти ЗМІ в Сальвадорі”, – наголосив Джон Скотт-Рейлтон, старший науковий співробітник Citizen Lab і автор звіту.

Він зазначив, що такі це те, що, можливо, не здивує у диктатурі, але принаймні на папері Сальвадор є демократією.